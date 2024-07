To moštvo pokaže pravi obraz, ko jim je najtežje, zato so tako nevarni

Na velikih tekmovanjih igra ni pomembna, lepotni vtis še manj, šteje le rezultat. In ta je bil za Slovence odličen, čeprav se je tekma začela s šokom in poškodbo Tončka Šterna. »Grdo je izgledal Tončkov prst, bal sem se, da se ne bo več vrnil na igrišče. Upam, da ni kaj hujšega, takrat smo si s fanti rekli, da moramo igrati še zanj in narediti še nekaj več. Rok je odigral odlično, tako smo odigrali tudi lani poleti,« je poškodbo najučinkovitejšega igralca v slovenski izbrani vrsti opisal kapetan Tine Urnaut.

Selektor Gheorghe Cretu zahteva veliko od svojih varovancev, a hkrati izjemno ceni to moštvo. Foto Annegret Hilse/Reuters

Poškodovani korektor je takoj po tekmi odšel v garderobo, v zdravniškem štabu reprezentance so pojasnili, da bo rentgenski pregled lahko prestal šele zjutraj, saj po tekmi rentgen ni bil več na voljo, nato bo znan obseg poškodbe. Tonček si je v sredinskem sklepu izpahnil prst, a naj ne bi prišlo do zloma. »Tekmo je zaznamoval zelo čustven trenutek, ko se je Tonček poškodoval. Dobro smo začeli, ob poškodbi pa sem začutil, kako se je ekipa povezala, Rok Možič je vstopil v igro in odigral odlično, vsi so dali vse od sebe tudi za Tončka in takrat sem vedel, da te tekme ne moremo izgubiti,« je dogodek opisal selektor Gheorghe Cretu.

Lahko bi prvega (zanj prave menjave ni, Možič je v osnovi sprejemalec) korektorja reprezentance prihranil za prihodnje tekme, a ga je že v prvem nizu vrnil v igro. Zakaj? »Ko se je Tonček vrnil, mi je takoj rekel, da naj ga vrnem v igro. Je pravi norec, ima neverjetno toleranco bolečine. Ko sem videl njegov prst, mi je bilo jasno, da je s turnirjem morda zaključil, ko so bili vsi okrog njega, je začel jokati, tega se je zavedal tudi sam,« je pojasnil Romun in nadaljeval: »Naš fizioterapevt Pietro je šel v slačilnico, videl je, da prst ni zlomljen in imel je ‘jajca’, da mu je izpahnjen prst naravnal. Nato mu ga je tesno povil in Tonček se je vrnil v igro. Ta ekipa je ravno zaradi tega tako nevarna, ko je najbolj težko, pokaže svoj najboljši obraz.«

Slovenci so imeli v tretjem in četrtem nizu težave, a petega niso dovolili. Foto Andrej Isakovic/AFP

Slovenci so predvsem v prvih dveh nizih prikazali zelo dobro odbojko, ko so se nekoliko sprostili, se je Kanada vrnila v igro.»Veliko je še rezerv v naši igri, ko imamo žogo v treh metrih, moramo biti od prvega do zadnjega še bolj odločni, tu moramo napredovati. Na trenutke serviramo zelo dobro in potem nam je lažje igrati. Z ‘breakom’ smo dobili odločilni niz, želim si, da bi tudi v side-outu bili bolj suvereni,« je črto pod srečanje potegnil Urnaut.

Zdaj je pred Slovenci kratka regeneracija, nato sledi priprava na jutrišnji dvoboj s Srbijo, ki bo na sporedu ob 17. uri. Srbi so se včeraj dobro upirali domačinom, Francozi so slavili šele po petih nizih.