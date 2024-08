Steph Curry: Prve štiri minute zadnje četrtine so spremenile vse

V finalu košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu bosta v soboto ob 21.30 igrali reprezentanci Francije in ZDA. Gre za ponovitev finala iz Tokia 2021, Francozi pa bodo tokrat ob pomoči domačih navijačev Američanom skušali preprečiti peti zaporedni olimpijski naslov in skupno 17. V tekmi za bron se bosta merili Nemčija in Srbija.

V četrtkovih polfinalnih obračunih so najprej gostitelji s 73:69 ugnali aktualne svetovne prvake Nemce in se jim oddolžili za poraz v skupinskem delu OI. Nemci so dobili uvodno četrtino, in vodili v začetku druge, a so v tej na koncu zmogli vsega osem točk in ekipi sta bili ob polčasu poravnani. V drugem so bili boljši Francozi, ki so ob koncu zadržali zmago.

Francija se je četrtič uvrstila v finale in se bo potegovala za prvo zlato olimpijsko medaljo. A zgodovina je obrnjena proti njim, saj so jih v vseh treh finalih do zdaj ustavili Američani, nazadnje pred tremi leti v Tokiu, kjer je bilo 87:82. Pred tem so bili Američani boljši še v Sydneyju 2000 s 85:75 in Londonu 1948 s 65:21.

Američani so v večernem dvoboju po preobratu v zadnjih minutah strli odpor Srbov, katere so odpravili že v skupinskem delu, in zmagali s 95:91. Sanjska zasedba zvezdnikov iz lige NBA, ki jo strokovnjaki primerjajo z prvotnim Dream Teamom iz Barcelone 1992, je v prvem polčasu zaostajala za 17 točk, v zadnjo četrtino pa je krenila z zaostankom 63:76. Zadnjih deset minut je nato dobila z 32:15. Izjemen večer je imel Stephen Curry, ki je dosegel 36 točk.

»Vemo, da nismo igrali naše najboljše košarke, a smo bili dva, tri napade oddaljeni od preobrata in spremembe momentuma. To smo začutili. Ob koncu tretje četrtine je bila neka točka, ko se začneš spraševati ... ali se bodo sploh ustavili? Ampak tiste prve štiri minute zadnje četrtine so spremenile vse,« je po zmagi dejal prvi zvezdnik Golden State Warriors.

Njegovo predstavo je pohvalil tudi nekdanji soigralec pri bojevnikih in trikratni dobitnik zlate medalje Kevin Durant: »Steph, to je bila božanska predstava, še posebej, ker se je zdelo, da se lovi čez turnir. Vedno pravimo, da je vsak večer lahko nekdo drug odločilen, nocoj se je prikazal on. Met za metom, ukradena žoga na koncu in polaganje, bil je povsod. To je bila ena najboljših tekem, kar sem ga jih videl odigrati.«

Prvi zvezdnik ameriške ekipe LeBron James, ki je dosegel 16 točk, je zmago označil za eno največjih v svoji rekordni karieri: »Ne vem, koliko priložnosti in trenutkov, kot je ta, bom dobil, da bi lahko tekmoval za nekaj velikega. Vedeli smo, da nas čaka izziv in da bo najtežja tekma do zdaj, a smo se resnično potrudili.«

Francija je tudi spomočjo 20-letnega čudežnega fanta Victorja Wembanyamo premagla favorizirano Nemčijo in se uvrstila v finale, ki bo ponovitev zadnjega iz Tokia. FOTO: Aris Messinis/AFP

Navijači hranijo Francoze

Devetintridesetletnik lovi svoje tretje zlato odličje, a priznava, da bo proti Franciji zelo težko: »Seveda so to prve igre za Victorja Wembanyamo, a ta ekipa skupaj igra že kar nekaj časa. Hranijo se s spodbudo iz občinstva, tako da se veselimo tega dvoboja.«

Šestnajstkratni olimpijski prvaki so tudi pred letošnjim finalom vseeno veliki favoriti, lovili bodo 17. naslov po letih 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016 in 2021. Američani imajo ob tem še srebro iz leta 1972 ter brona iz let 1988 in 2004, prav tako so petkratni svetovni prvaki.

Poražence Srbe v soboto ob 11. uri čaka tekma proti Nemčiji. Srbi bodo lovili drugo medaljo na OI, potem ko so bili v Rio de Janeiru 2016 srebrni. Iz časa nekdanjih držav, Srbije in Črne gore ter Jugoslavije, imajo sicer Srbi še šest medalj.

Nemci bodo po drugi strani iskali prvo odličje na igrah, letošnja uvrstitev v polfinale je tudi njihov najboljši dosežek doslej. Prejšnje igre v Tokiu so končali na osmem mestu.