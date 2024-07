Tratniku tudi kolo sporoča, da je čas za počitek

Brez najvišjih pričakovanj je Jan Tratnik po Giru in Touru začel kronometer na olimpijskih igrah, a je vseeno želel dati vse od sebe. »Najprej je odpovedalo kolo, nato še telo in glava,« je Tratnik jedrnato povzel vožnjo na čas, ki mu ne bo ostala v najlepšem spominu. Na zmagovalnem odru so končali glavni favoriti – Primoža Rogliča je na olimpijskem prestolu nasledil Remco Evenepoel, drugi je bil Filippo Ganna, tretji pa Wout van Aert.

Tratnik je kronometer začel kot drugi, v močnem dežju bi moral biti prav on tisti, ki bi postavil orientir za glavne favorite, a je moral zamenjati kolo. Pred OI so mu pripravili povsem novega, a se material ni izkazal. »Ko sem zadel v eno od lukenj, sem zlomil krmilo in veliko srečo sem imel, da nisem padel. Menjal sem kolo, nato nisem našel pravega ritma in potem je odpovedala še glava,« je komentiral Tratnik, ki ni ubežal utrujenosti: »Najprej sem dirkal na Giru, nato na Touru, praktično nisem bil doma in zdaj sem tukaj. Skušal sem se čim bolj spočiti, a mi ni uspelo, čutim utrujenost, zelo se mi pozna naporen ritem.«

Tratnik na deževni progi v Parizu. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Ob 27. mestu ni dvoma, da je pričakoval več, predvsem zato, ker se je odpovedal oddihu, da je lahko nastopil na olimpijskem kronometru. Zdaj ga čaka še zadnji teden prvega dela sezone. »Odhajam domov, vrnil se bom v sredo. Doma imam nekoliko boljše pogoje za trening, kolikor sploh bom treniral v tem tednu, nato se v sredo skupaj z ekipo vrnem na prizorišče,« pravi Tratnik, na vprašanje, če še ima dovolj motivacije za cestno dirko, pa dodaja: »Iskreno, ne vem, upam, da jo bom našel, če pa ne, si tudi ne bom mogel nič očitati.«

Zmagovalni oder olimpijskega kronometra. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

V boju za zmago je Remco Evenepoel potrdil vlogo prvega favorita in slavil zlato odličje, čeprav je proga favorizirala višje in težje kolesarje, kot sta Filippo Ganna in Joshua Tarling. Italijan je osvojil srebro, Britancu se je bron izmuznil za vsega dve sekundi, bolj spreten in tudi srečen je bil Wout van Aert.

Oba Belgijca zdaj čaka pomembno vprašanje: kako uskladiti odlično formo in osebne cilje za ekipni uspeh na sobotni cestni dirki v Parizu.