V olimpijski vasi umrl trener s Samoe

V olimpijski vasi je umrl boksarski trener Lionel Elika Fatupaito iz Samoe, je potrdila mednarodna boksarska zveza (Iba). Zapisali so, da je s svojo predanostjo in strastjo do športa pustil neizbrisen pečat v boksarski skupnosti, njegova zapuščina pa bo navdihovala prihodnje generacije.

Šestdesetletnik je umrl v petek dopoldne zaradi zastoja srca. Policija je potrdila, da je umrl naravne smrti, je poročal britanski The Telegraph.

Samoo sicer na olimpijskih igrah zastopa 24 športnikov, med njimi boksar Ato Plodzicki-Faoagali.