30 let od Albertvilla? Bili smo izkušeni novinci, zato je šlo gladko

Letos mineva 30 let od zimskih olimpijskih iger, ki so jih organizirali med 8. in 23. februarjem 1992 v francoskem mestu Albertville. To so bile zadnje zimske olimpijske igre, ki so jih priredili v letu poletnih iger, obenem pa prve, na katerih se je samostojna Slovenija predstavila svetovni javnosti. Večina mladih držav ima porodne težave pri prvem obisku tekmovanja takšne ravni, Slovenija jih ni imela. O tem, zakaj je bilo tako, kako je potekala osamosvojitev slovenskega športa izpod dežnika Jugoslavije in zakaj so športniki ohranili dobre odnose tudi po razpadu države, smo se pogovarjali s Tomom Levovnikom.

Levovnik je organiziral in operativno vodil udeležbo slovenskih športnikov na prvih štirih olimpijskih igrah, izkušnje je bogatil že prej in velja za enega najboljših poznavalcev zgodovine in strukture slovenskega športa. Preberite, kaj se je dogajalo v prelomnih časih, kakšne vloge so imeli Milan Kučan, Lojze Peterle in Janez Kocijančič in na kakšen način so Slovenci reševali prve olimpijske izzive.