Američani še ne dajo miru, srečali so se tudi z Bachom

V zmedi okoli odpovedane podelitve medalj na ekipnem tekmovanju v umetnostnem drsanju se je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach srečal z jeznimi Američani. Po poročanju tiskovne agencije AP jim je začasno do razjasnitve dopinškega primera Rusinje Kamile Valijeve namesto srebrnih medalj ponudil olimpijske bakle.

Ameriški umetnostni drsalci so 7. februarja na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu osvojili drugo mesto v ekipni tekmi. Zmagali so Rusi, ki nastopajo pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja, tretji so bili Japonci.

Toda medalj še niso prejeli, saj je Mednarodna agencija za dopinške teste (Ita) nekaj dni pozneje sporočila, da je bila 15-letna Valijeva decembra lani na državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Sankt Peterburgu pozitivna na prepovedano substanco.

Podelitev medalj so zato odpovedali. Mednarodno arbitražno sodišče za šport (Cas) je nato Valijevi dovolilo nastop na posamičnem olimpijskem tekmovanju, vendar je Mok odločil, da tudi tu podelitve medalj ne bo, če bo aktualna evropska prvakinja zasedla katero od prvih treh mest.

To so ostro kritizirali v ameriškem olimpijskem komiteju, ki so se danes srečali z Bachom. Tiskovni predstavnik Moka Mark Adams podrobnosti srečanja ni razkril. »Podrobnosti morajo ostati med vpletenimi,« je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ter dodal, da je Bach želel govoriti z ameriško ekipo, da bi ugotovili, kaj si v resnici želijo in kako se v resnici počutijo.

Mok se je v zvezi s tem povezal tudi z bronasto ekipo Japonske. Vendar je ta sporočila, da v celoti spoštuje odločitev krovne organizacije o odpovedi podelitve medalj ter da srečanja ne zahteva, je še povedal Adams.

Valijeva, ki je igrala vodilno vlogo pri osvojitvi ekipnega zlata ruske reprezentance, je tudi med favoritinjami za posamično zlato. V torek je najbolje opravila s kratkim programom, danes jo skupaj z drugimi umetnostnimi drsalkami čaka še nastop v prostem programu.