Aleksander Boljšunov in Irene Schouten še tretjič na najvišji stopnički

Nepremagljiv je bil Aleksander Boljšunov tudi v soboto na 30 kilometrov v prosti tehniki. Srebro je osvojil njegov rojak Ivan Jakimuškin, bron pa Norvežan Simen Hegstad Krüger. Tekači bi se po tradiciji sicer morali pomeriti na 50-kilometrski klasiki, a so prireditelji tekmo zaradi močnega mraza in vetra skrajšali na 30 kilometrov.

Na tekmi s skupinskim štartom je odločitev o najboljših padla na zadnjih treh kilometrih, ko je Boljšunov močno potegnil, sledila pa mu je četverica, ki je počasi odpadala. Ob dobitnikih kolajn sta bila v boju za zmagovalni oder še Rus Artjom Malcev in Norvežan Sjur Roethe, ki pa ostrega ritma nista zdržala.

V končnici je kazalo, da se bosta za zlato udarila Boljšunov in Krüger, ki pa je prav tako odpadel Rus je osvojil že svoje peto odličje v Pekingu, skupno pa deveto olimpijsko. To je izkoristil Jakimuškin in si tudi po zaslugi odlično pripravljenih smuči pritekel srebro. Tudi Krüger je glede na številne težave v sezoni in zaplete s koronavirusom lahko zadovoljen z odličjem. Šele v četrtek so v norveškem taboru potrdili njegov nastop.

Med legende pa se je izstrelil 25-letni Boljšunov, ki je postal prvi smučarski tekač, ki je na enih igrah osvojil pet kolajn. V Pekingu je bil že najboljši v skiatlonu in z rusko štafeto, srebrn je bil v teku na 15 kilometrov, v ekipnem sprintu pa bronast, s čimer je dokazal širok repertoar nastopov.

Izidi, moški, 28,4 km: 1. Aleksander Boljšunov (Rus) 1:11:32,7 ure

2. Ivan Jakimuškin (Rus) + 5,5

3. Simen Hegstad Krueger (Nor) 7,0

4. Artjom Malcev (Rus) 10,7

5. Sjur Roethe (Nor) 15,8

6. Denis Spicov (Rus) 26,2

7. Clement Parisse (Fra) 28,8

8. Scott Patterson (ZDA) 33,9

9. William Poromaa (Šve) 56,4

10. Maurice Manificat (Fra) 57,6

...

Tudi Nizozemka Irene Schouten tretjič zlata

Nizozemska hitrostna drsalka Irene Schouten je zmagovalka discipline s skupinskim startom na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu in tako s Kitajske odhaja domov s tremi zlatimi odličji. Srebrno kolajno je osvojila Kanadčanka Ivanie Blondin, bronasto pa Italijanka Francesca Lollobrigida.

Nizozemka je bila najhitrejša tudi na 3000 metrov in 5000 metrov, v Pekingu pa je stala na zmagovalnih stopničkah tudi po osvojenem tretjem mestu v ekipnem zasledovanju. Za 31-letno Blondinovo je to druga kolajna v Pekingu, dodala jo bo zlatu v ekipnem zasledovanju. Z dvema odličjema odhaja iz Pekinga tudi 31-letna Lollobrigida, ki je bila prvi dan po odprtju iger druga na 3000 metrov.

Petkratna olimpijska prvakinja Claudia Pechstein iz Nemčije je na svojih osmih olimpijskih igrah le nekaj dni pred 50. rojstnim dnem zasedla deveto mesto.