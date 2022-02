Brez Slovencev dvakrat minile samo igre v ZDA

V nadaljevanju preberite:

V obdobju obeh Jugoslavij (1918-1991) so ZOI prehodile dolgo pot od skromnih začetkov v mondenih zimskih turističnih središčih do sodobnih zimskošportnih spektaklov v regionalnih in državnih metropolah. Jedro iger je še dandanes podobno. Posebno mesto v srcih športnih navdušencev iz držav nekdanje Jugoslavije imajo OI 1984 v Sarajevu, ko je športna Slovenija in z njo tudi vsa Jugoslavija utripala v pričakovanju prve zimskošportne olimpijske kolajne. Vroče upe je uresničil alpski smučar Jure Franko.