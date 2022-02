Danes bo v Pekingu nastopilo kar 19 slovenskih tekmovalcev

Četrti dan zimskih olimpijskih iger v Pekingu za Slovence ne bo zgolj kulturni, pač pa tudi pravi športni praznik, saj bo nastopilo kar 19 slovenskih tekmovalcev. Najvišja pričakovanja med njimi ima smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki se bo skupaj z Evo Urevc, Anjo Mandeljc in Anito Klemenčič ob devetih zjutraj po slovenskem času podala v kvalifikacije sprinta v prosti tehniki. V tej sezoni je namreč Lampičeva kar štirikrat stala na zmagovalnih stopničkah najhitrejše tekaške discipline. Ob dekletih se bodo za preboj v finalni del v moški konkurenci potegovali tudi Janez Lampič, Miha Šimenc, Vili Črv in Miha Ličef. Finale ženskega sprinta se bo začel malo pred 13. uro.

Visoke apetite imajo tudi deskarji na snegu, ki se merijo v paralelnem veleslalomu. Žan Košir, ki je zaradi okužbe z novim koronavirusom ob prihodu v Peking moral na večdnevni »prisilni« počitek, se je na zadnjih dveh igrah okitil s skupno tremi medaljami, na Kitajskem pa bo branil bron iz Pyeongchanga. Ob njem so se v kvalifikacijah, ki so se začele okoli četrte ure zjutraj, za vstop v odločilne boje borili še Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik. Vrh za medalje je zelo širok, najvišje od Slovencev pa je letos v svetovnem pokalu posegel Mastnak z drugim mestom na zadnji tekmi v Simonhöheju. Finalni obračuni bodo na sporedu malo pred deveto uro.

Anamarija Lampič med olimpijsko tekmo v šprintu, Pjongčang 13. februar 2018 [šport,smučarski teki,olimpijske igre] Foto Matej Družnik

Alpske smučarje po včerajšnji smukaški preizkušnji, ki je bila zaradi vetra prestavljena z nedelje, je ob 4. uri čakal še superveleslalom, na katerem so nastopili Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Miha Hrobat.

Na morebitno novo olimpijsko presenečenje se pripravlja biatlonec Jakov Fak, ki mu v tej sezoni ni šlo vse po načrtih, tudi ekstremno mrzle razmere v Pekingu niso njegov zaveznik, a je že na igrah v Vancouvru leta 2010 in na zadnjih v Južni Koreji dokazal, da se lahko najbolj zbere na največjih tekmah. Že pred 12 leti je takrat še za Hrvaško senzacionalno osvojil bronasto medaljo, nato pa osem let pozneje še srebro za Slovenijo. Ob njem bodo na najdaljši, 20-kilometrski preizkušnji, kjer je zaradi minutnih pribitkov še zlati pomembno dobro streljanje, nastopili še Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko. Tekma se začenja ob 9.30.

Visoke apetite imajo tudi deskarji na snegu, ki se merijo v paralelnem veleslalomu. Na fotografiji Žan Košir. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

V torek deset odličij

Organizatorji bodo v torek podelili deset kompletov odličij. Ob že omenjenih v obeh tekaških sprintih, obeh deskarskih preizkušnjah, superveleslalomu in moški biatlonski tekmi bodo najboljši znani tudi v hitrostnem drsanju moških na 1500 metrov. Potekal bo finale mešanih dvojic v curlingu, zadnja četrta vožnja bo dala zmagovalko v sankanju, zadnji skoki pa najboljšo letošnjo olimpijko tudi v smučanju prostega sloga.

V ospredju predtekmovanja ženskega hokejskega turnirja bo tokrat obračun med finalistkama zadnjih iger ZDA in Kanado. V Južni Koreji so bile Kanadčanke v skupini sicer boljše od južnih sosed, a so se jim Američanke oddolžile v finalu ter zmagale s 3:2. Tudi v drugem dvoboju skupine A se bodo bronaste izpred štirih let pomerile z rusko vrsto, od katere so bile v boju za tretje mesto v Pyeongchangu uspešnejše. V skupini B se bodo Japonke pomerile s češko reprezentanco, Švedinje pa v skandinavskem obračunu z Dankami.

Po koncu ekipnega dela olimpijskega tekmovanja v umetnostnem drsanju se bo začelo zares tudi v moški posamični konkurenci, kjer bodo najprej ocenjevali njihov kratki program.