Fillon Maillet spet popoln, Fak ni bil konkurenčen

Že četrto kolajno na 24. zimskih olimpijskih igrah in po dveh srebrnih drugo zlato je osvojil Quentin Fillon Maillet, ki je v zasledovalni tekmi na 12,5 km kljub težkim razmeram v snegu in vetru zadel vseh 20 strelov in zanesljivo prvi prečkal ciljno črto.

Drugo mesto je osvojil Norvežan Tarje Bø (1 zgrešen strel), tretje pa presenetljivo Rus Eduard Latipov (1). Maillet je imel čas 39:07,5, starejši od bratov Bø je zaostal 28,6 sekunde, Latipov pa 35,03.

Johannes Thingnes Boe je pretekel kar sedem kazenskih krogov. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Favorit Johannes Thingnes Bø je zaradi sedmih zgrešenih strelov padel s prvega na peto mesto. Imel je smolo, ker je ravno ob njegovem drugem streljanju stoje pihal močan veter in se umiril, ko so na strelišče pritekli zasledovalci. Norvežan je zgrešil tri tarče in izgubil zmago.

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak, 26. po šprintu, ni bil konkurenčen najboljšim, pretekel je pet kazenskih krogov. Zaostal je 4:51,4 in bil 29. Mladi Lovro Planko (8) je bil 56. (+8:24,1). V torek bo moška štafetna tekma tudi s slovensko reprezentanco.

Jakov Fak je bil 29. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Za 29-letnega Fillon Mailleta je to že četrto odličje v Pekingu. Zmagal je na najdaljši 20-kilometrski moški preizkušnji, srebrn je bil v sprintu in s francosko mešano štafeto. Latipov je tekmo začel z 11. mesta po šprintu. V napetem finišu je na koncu obdržal prednost pred Italijanom Lukasom Hoferjem, ki je s 14. napredoval na četrto mesto in bi edini ob zmagovalu, ki je pokril vseh 20 tarč.