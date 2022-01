Jamajški bob, orel Eddie in duh, ki je preprečil zlati slalom

V nadaljevanju preberite:

V športu so junaki in tudi bedaki. V zgodovini zimskih olimpijskih iger so po moralni plati junaki postali člani jamajškega boba v Calgaryju leta 1988, na isti olimpijadi je revolucionarne »daljave« vpisal britanski smučarski skakalec Eddie Edwards. Kdo je bedak? Avstrijskemu alpskemu smučarju Karl Schranzu je na slalomu leta 1968 v Grenoblu žandar domnevno med vožnjo stopil na progo, in tako omogočil, da je domači junak Jean-Claude Killy prišel še do tretjega zlatega odličja. Prav toliko pa so jih v moškem smučanju takrat tudi podelili.