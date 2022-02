Kapo in čelado dol!

Tudi današnji uspeh slovenskih športnikov na olimpijskih igrah v Pekingu je požel vrsto odzivov na družbenih omrežjih. Čestitke za drugo in tretje mesto slovenskih deskarjev na snegu Tima Mastnaka in Glorie Kotnik nenehno prihajajo iz vrst njunih kolegov športnikov. Med prvimi je za uspeha Kotnikovi in Mastnaku čestital alpski smučar Štefan Hadalin. »Iskrene čestitke za 4. in 5. medaljo, chapeau (kapo dol),« je zapisal 26-letni Vrhničan, ki je predčasno končal letošnjo sezono in se s tem tudi odpovedal poti v Peking.

Tudi zvezdnica alpskega smučanja Tina Maze in kapetan slovenske rokometne reprezentance Jure Dolenec sta bila znova navdušena nad uspehi slovenskih športnikov. »Tim in Gloria: wohoooo, brawooo," je zapisala Mazejeva, ki je Kotnikovo še posebej pohvalila za Mama style, Dolenec pa je uspeh komentiral z besedami: »Neverjetno. Še dve koljani ... Čestitke, čelado dol!!« Slovenski kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer, ki se je z olimpijskih iger v Riu leta 2016 vrnil s srebrom, je ob novem slovenskem dvojnem uspehu v Pekingu izrazil spodbudo še ostalim športnikom v slovenski olimpijski odpravi. Deskarja sta čestitke prejela tudi s strani kajakaške košarkarske in nogometne zveze. »Kakšen dan«, »Je lahko praznik še lepši,« in »Ponosni« so zapisali pri zvezah.