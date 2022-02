Legendarna Katarina Witt se je zaradi Kamile Valijeve zlomila v studiu

Po včerajšnji ponesrečeni predstavi mlade ruske umetnostne drsalke Kamile Valijeve, ki je olimpijske igre v Pekingu končala na nehvaležnem četrtem mestu, potem ko je po kratkem programu še vodila, je bila vidno potrta tudi Katarina Witt. Legendarna Nemka se je zlomila med komentiranjem v studiu televizijske hiše ARD.

»Kako mi je žal zanjo, tega sploh ne morem več gledati,« je po končanem nastopu Valijeve povedala Katarina Witt in se obrnila stran od televizijske kamere, da bi skrila solze, ki so ji privrele v oči. »Že ko je stopila na led, je bila Kamila le bleda senca same sebe. V tej zgodbi preprosto ni mogla zmagati,« je 56-letna Nemka, olimpijska prvakinja iz Sarajeva 1984 in Calgaryja 1988, sočustvovala s komaj 15-letno vzhajajočo zvezdnico iz Kazana, ki očitno ni zdržala pritiska oziroma »cunamija«, s katerim se je morala spopasti po pozitivnem dopinškem testu.

Katarina Witt (levo) je v umetnostnem drsanju osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Boji se, da se mlada Rusinja ne bo več vrnila

Ob tem je bila Katarina Witt jezna na vse, ki so jo kljub vsemu poslali v ogenj. »Kar se ji je zdaj zgodilo, je najhujše, kar se ji je lahko. Čeprav ima komaj 15 let, je morala na led, na katerem se je zlomila. Ne morem se znebiti občutka, da jo je svet vrgel volkovom. Ves svet jo je gledal, to je bilo preveč zanjo,« je presodila nekdanja nemška šampionka, ki zameri vsem okrog nje, da je niso po pozitivnem testu odpeljali domov – daleč stran od olimpijskih iger.

Na vprašanje voditeljice, ali bomo Valijevo še kdaj videli na katerem od tekmovanj, je Katarina Witt odvrnila, da si to močno želi. »Kamila je talent stoletja, upam, da bo vse to, kar se je dogajalo okrog nje, kljub vsemu premagala. Toda bojim se, da ji to ne bo uspelo, kajti za njo nase opozarja že naslednja nadarjena 14-letnica. Zato bi morali v tem športu uvesti starostno mejo,« je še poudarila vidno ganjena Nemka.