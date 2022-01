Lukašenkov režim zapira vrata do olimpijskih iger

Beloruski režim predsednika Aleksandra Lukašenka je zaradi nestrinjanja z njim izločil z mednarodnih tekmovanj tudi dve mladi smučarski tekačici. Sedemnajstletna Darja Dolidovič in pet let starejša Sviatlana Andrijuk sta se nadejali olimpijskega nastopa, a jima je domača zveza odvzela licenco, tako da se ne moreta udeleževati mednarodnih tekmovanj.

Kot poroča AFP, so več deset profesionalnih športnikov in trenerjev zaradi drugačnih nazorov odpustili iz reprezentance, nekaj pa jih celo poslali v zapor. Darjin oče in trener obeh tekačic Sergej Dolidovič, nekdanji uspešni smučarski tekač in sedemkratni olimpijec, trdi, da nihče ni dobil pojasnila, zakaj sta bili izključeni iz reprezentance.

»Nihče ne zna razložiti Sviatlani in Darji, zakaj se jima to dogaja. Poskušali smo ugotoviti, kaj točno se je zgodilo, vendar nismo dobili pojasnil. Nobena od njiju se ni pridružila protestom ali podpisala odprtega pisma z zahtevo po svobodnih volitvah. Menim, da sta kaznovani zaradi mojih stališč. Vedno sem govoril, da država potrebuje spremembe, zato sem na opozicijski strani,« je dejal Dolidovič in potrdil, da njegova hči ne želi več zastopati Belorusije.