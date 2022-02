Mayer prehitel legendarnega Sailerja, Kline spet najboljši Slovenec

Avstrijski smučarski as Matthias Mayer je v Yanqingu ubranil naslov olimpijskega prvaka v superveleslalomu izpred štirih let v Pjongčangu. S časom 1:19,94 je za pičle štiri stotinke sekunde prehitel srebrnega Američana Ryana Cochrana Siegla, bronasto kolajno pa si je prismučal Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,42).

Mayer se je tako veselil že svoje četrtega odličja na olimpijskih igrah, tretjega zlatega, potem ko je bil v Sočiju 2014 najboljši tudi v smuku. Tako je postal najuspešnejši avstrijski alpski smučar, kar zadeva žlahtne kovine na največji zimski športni prireditvi. »Uspel mi je super nastop, zelo sem zadovoljen,« so bile prve besede 31-letnega Korošca po novem podvigu.

Matthias Mayer ima že štiri kolajne z olimpijskih iger. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

V nadaljevanju je Mayer razkril, da je na tekmi tvegal več kot na preizkušnjah za svetovni pokal, na katerih smuča solidno in stanovitno. »Tokrat sem vložil skoraj vse, kar sem imel,« je omenil Mayer in dodal, da je nadvse osredotočen na šport. »Telesno sem zelo dobro pripravljen, hvaležen pa sem tudi proizvajalcu smuči in družini za vso podporo,« je poudaril šampion iz vasice Zobrce na Koroškem, ki je po številu odličij na OI prehitel legendarnega rojaka Tonija Sailerja, olimpijskega prvaka v smuku, veleslalomu in slalomu iz Cortine d'Ampezzo 1956.

»O tem nisem razmišljal, sem si pa seveda zelo želel zmagati. A to sem si želel že tudi v smuku,« je še dejal Mayer, ki je 24 ur prej v smuku osvojil tretje mesto.

Med Slovenci se je znova najbolje odrezal Boštjan Kline, ki je z zaostankom 2,61 pristal na 20. mestu. Nejc Naraločnik (+ 3,14) je med 47 tekmovalci iz 21 držav zasedel 24. mesto, Miha Hrobat pa je odstopil.