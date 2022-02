Na Kitajskem letos najbolj uravnotežene zimske OI

Na letošnjih igrah bo tako med deležem moških in ženskih končnih odločitev najmanjša razlika v zgodovini, je ugotovila spletna stran Gracenote. Moški bodo nastopili na 52,75 odstotka tekem, ženske pa na 47,25 odstotka. Na prvih ZOI, ki so bile leta 1924 v francoskem Chamonixu, so ženske nastopale zgolj na dveh tekmah v umetnostnem drsanju, in sicer v mešanih parih in posamično. Moški so se takrat merili v 14 disciplinah, in če štejemo mešane pare kot polovično tekmovanje za moške in polovično za ženske, je bil razkorak med spoloma 81,3-odstoten.

V Pekingu se je ta delež zmanjšal na 5,5 odstotka, s tem pa bodo to najbolj uravnotežene zimske igre med spoloma. Odkar se športniki merijo tudi na ZOI, se je enakopravnost spolov spreminjala v štirih glavnih obdobjih, ko so bile programu dodana nova tekmovanja. Na prvih štirih igrah (1924–1936) so prevladovala moška tekmovanja. Umetnostno drsanje je bilo uravnoteženo zastopano že od prvih iger naprej, medtem ko je alpsko smučanje z uvrstitvijo v program leta 1936 postalo drugi šport, v katerem so imeli moški in ženske enako tekem. Na zadnjih ZOI pred drugo svetovno vojno, leta 1936, je bilo na voljo 17 zlatih odličij, razmik med spoloma pa se je zmanjšal za 11 odstotnih točk na 70,6 odstotka, je izračunal Gracenote.

V obdobju med letoma 1948 in 1960 se je število tekem za ženske povišalo z dva na deset. Do iger v Squaw Valleyju 1960 so bila dodana štiri tekmovanja za ženske v hitrostnem drsanju, medtem ko so za moške obstajala že prej, kar je postal tretji uravnoteženi šport. Ženske so se merile tudi v teku na smučeh, a so imele pol manj tekmovanj kot moški. Na igrah 1960 je bilo podeljenih 27 kompletov odličij, od tega je bila ena disciplina mešana, v desetih pa so tekmovala dekleta, kar pomeni, da se je razkorak med spoloma zmanjšal na 22,2 odstotka, kar je po ugotovitvah Gracenota najnižja razlika vse do iger leta 1992.

Kar polovica tekmovanj brez žensk

V obdobju med letoma 1964 in 1980 sta se na olimpijski program uvrstila še bob in sankanje, s čimer se je število športov povečalo na deset. Polovica jih je bila še vedno brez ženskih tekmovanj, hitrostno drsanje pa je leta 1976 dodalo novo, peto disciplino samo za moške. Leta 1980 je bilo na zimskih igrah 38 končnih odločitev, od tega zgolj 12 za ženske, s čimer se je razlika med spoloma znova povišala – na 31,6 odstotka.

V zadnjem obdobju, 1984–2022 se je razlika zmanjšala na 11 zaporednih olimpijskih igrah. To so pristojni dosegli na tri načine. Od leta 1992 naprej je v vseh petih na novo dodanih športih enako tekem za moške in ženske, v preostalih desetih športih so pristojni poskušali izenačiti število moških in ženskih tekem, k zmanjšanju razmika pa so pripomogle tudi mešane tekme. Letos bodo dekleta tekmovala na skoraj štirikrat več tekmah, kot so leta 1980.

Od leta 1984 naprej se je trend spremenil, saj so se odgovorni trudili za večjo enakovrednost spolov na igrah. Število tekem za moške se je od Lake Placida 1980 do Pekinga 2022 več kot podvojilo s 23 na 50. Število ženskih tekem se je v enakem obdobju skoraj početverilo z 12 na 46, medtem ko se je število mešanih tekem povečalo za petkrat z dva na 11. Tudi slednje je močno pripomoglo k zmanjšanju razlike med številom tekem za moške in ženske.

»Pomagajo« lahko tudi skakalke

Olimpijski debi bo letos doživel tudi ženski bob enosed, kar pomeni, da bo 12 od 15 športov popolnoma uravnoteženih po spolu. Nordijska kombinacija ostaja edini šport, kjer ni ženskih predstavnic, a bi se tudi to v prihodnosti utegnilo spremeniti. Mednarodni olimpijski komite (Mok) si želi, da bi sčasoma dosegel popolno enakopravnost spolov. Da bi mu to uspelo, bo na tekmovalni razpored moral uvrstiti še ženski sankaški dvojec, tekmo smučarskih skakalk na veliki napravi in tri tekme v nordijski kombinaciji.

Na zadnjih svetovnih prvenstvih v teh športih so se športnice merile v treh od omenjenih petih tekem, a je bil na svetovnem prvenstvu v nordijski kombinaciji za ženske na voljo le en komplet odličij. Na prihodnjih ZOI 2026 se bo razpon med spoloma znova zmanjšal, ko se bo olimpijski druščini pridružilo turno smučanje. Zanimiv pa je tudi delež odličij, ki jih za posamezne države osvojijo ženske. Odkar se je vrzel med spoloma leta 1992 z igrami v Albertvillu začela načrtno manjšati, so Kitajski, Švedski, Nemčiji in Kanadi večji delež zimskih olimpijskih odličij prinesle ženske.

Glede na zadnjo Gracenotovo virtualno napoved odličij za letošnje igre pa naj bi ženske več kot polovico medalj svoji državi prinesle Italiji (77 odstotkov), Švedski (60 odstotkov), ZDA (64 odstotkov), Kitajski (58 odstotkov) in Nizozemski (58 odstotkov).