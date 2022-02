Slovensko ekipo ustavili olimpijski prvaki

Avstrija je zmagovalka zadnje preizkušnje v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. V finalu paralelne ekipne mešane tekme je premagala Nemčijo. V malem finalu je tretje mesto osvojila Norveška. Slovenija je tekmo pred tem končala v četrtfinalu proti kasnejšim zmagovalcem in bila skupno sedma med 15 reprezentancami.

Slovenska severna soseda, ki je preizkušnjo kot vodilna v pokalu narodov edina začela šele v četrtfinalu, tam pa premagala Slovenijo, je bila v finalu boljša od Nemčije po skupnem času njenega najboljšega para. Izid po vožnjah je sicer bil 2:2.

Zmage za Avstrijce sta dosegla Stefan Brennsteiner in Katharina Liensberger, za Nemčijo pa sta bila boljša Lena Duerr in Alexander Schmid, a je bila zmaga slednjega v zadnji vožnji premalo, saj bi moral v cilj prismučati s časom 23,68 sekunde, za tem ciljem je zaostal za 0,19 sekunde.

V malem finalu je do tretjega mesta prišla Norveška, ki je prav tako z boljšim časom v sicer izenačenem dvoboju 2:2 premagala ZDA. Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je tako tudi v šestem nastopu na teh igrah ostala praznih rok. Zato pa je do tretjega odličja, drugega zlatega, prišel Johannes Strolz, zmagovalec alpske kombinacije in drugi na slalomu.

Žan Kranjec (desno) je proti Avstrijcem dosegel edino slvoensko zmago. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Zmagovalka današnje tekme, ki je bila prestavljena za en dan zaradi močnega vetra na prizorišču, je v četrtfinalu premagala Slovenijo. Izid je bil 3:1. Edino točko za Slovenijo je v četrtfinalu osvojil srebrni veleslalomist Žan Kranjec, ki je bil boljši od Strolza.

Andreja Slokar je v prvem dvoboju s Katharino Truppe po napaki v zgornjem delu odstopila, sledil je še odstop Mihe Hrobata proti Stefanu Brennsteinerju. Hrobatu je ponagajal močan sunek vetra. Tina Robnik je nato za pičle štiri stotinke sekunde izgubila tretji dvoboj proti Katharini Liensberger.

Za uvrstitev v četrtfinale je Slovenija pred tem v osmini finala po izenačenem izidu 2:2 premagala Kanado z boljšim časom najboljšega para. V tem nastopu je namesto Robnikove nastopila Ana Bucik.

»Včeraj smo se odločili, ker sva bili z Ano Bucik na treningih podobo hitri, da ji damo priložnost v prvem nastopu. Moja rama je kar dobro, me 'uboga'. Malo še čutim bolečine, ampak me to ne moti,« je pojasnila Robnikova, ki je zaradi izpahnjene rame po veleslalomski tekmi ostala brez nekaj treningov.

Točki Sloveniji sta v dvoboju s Kanado prinesla Miha Hrobat in Andreja Slokar, ki sta v cilj prehitela Erika Reada in Cassidy Grey, medtem ko sta bila Žan Kranjec in Ana Bucik počasnejša od Trevorja Philipa in Erin Mielzynski.

V vodstvu slovenske ekipe so največ pričakovali od Kranjca in Slokarjeve. »Sam in celotna ekipa smo šli v tekmo, da bi dosegli viden izid. Ni se izšlo, tudi sam sem imel na tekmo več težav kot na ogrevanju in nisem napravil tistega, kar sem pričakoval in tudi drugi od mene. Nekaj napak nas je stalo višje uvrstitve,« je povedal Kranjec, ki OI sicer zapušča izjemno zadovoljen in ovenčan z olimpijsko medaljo.

»V dvoboju s Kanado nas je rešil Hrobat, ki je nenadejano zmagal, v drugem pa je Andreja Slokar žal naredila napako. Deset dni so dekleta čakale na to ekipno tekmo, vzdušje je bilo kljub temu zelo dobro. Ponosen sem, da je ta peterica stopila skupaj v sicer posamičnem športu. Tudi kolajno bi lahko danes osvojili, a bi se moralo Kranjcu in Slokarjevi vse 'poklopiti',« je dejal Klemen Bergant, vodja moških tehničnih disciplin.

Andreji Slokar se četrtfinalni dvoboj ni izšel po njenih željah. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Pojasnil je tudi zaplet, ki se je dogodil v soboto, ko je bila najprej predvidena ekipna tekma. Zaradi premočnega vetra so jo prestavili, s tem pa so se morali v številnih ekipah posvetiti tudi prestavitvam letov, saj so imeli mnogi predvideno pot v domovine že danes. Poleg tega pa so v soboto spremenili tudi določilo, kdo naj bi dobil medalje po tekmovanju.

»Mednarodni olimpijski komite se je odločil da dobijo kolajno na ekipni tekmi le tisti, ki bodo odpeljali vsaj eno vožnjo. Ne predstavljam si, da bi se to zgodilo v recimo v nogometu, košarki, da ne dobil medalje posameznik, četudi ne igra niti minute. To je povzročilo veliko nejevoljne in kritik v vseh ekipah. Danes pred tekmo pa so povedali, da bodo medalje dobili vsi, ki so na startni listi. Res nepotreben zaplet,« je pojasnil Bergant.