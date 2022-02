Na stadionu v Pekingu bo zagorel olimpijski ogenj

Z današnjim slavnostnim odprtjem, ki se bo na pekinškem stadionu Ptičje gnezdo začelo ob 13. uri po slovenskem času, se bodo uradno začele 24. zimske olimpijske igre. Med 91. državami udeleženkami je tradicionalno tudi Slovenija, ki jo bosta v mimohodu držav z vihtenjem zastave zastopala deskar Rok Marguč in alpska smučarka Ilka Štuhec.

Kitajci so s slavnostnim odprtjem in zaprtjem poletnih OI pred 14. leti, ki je prav tako potekalo na ikoničnem stadionu, navdušili svet, tokrat pa naj bi bila slovesnost po besedah organizatorjev »preprosta, varna in krasna«. Trajala naj bi nekaj več kot uro in pol, štela pa naj bi okoli 3000 sodelujočih, od tega približno 90 odstotkov študentov. Za primerjavo, slavnost ob odprtju leta 2018 je trajala štiri ure. Za režijo je tudi tokrat poskrbel najbolj znani kitajski filmski režiser, 71-letni Zhang Yimou.

Na odprtju iger bodo Kitajci s kulturnim programom predstavili svojo bogato zgodovino, del slovesnosti pa bo tudi tradicionalni mimohod držav udeleženk iger. Letos bodo države prvič v zgodovini zimskih iger imele po dve zastavonoši, vseeno pa bodo nekatere države, kot je Indija, ki jih bo zastopal zgolj en športnik, imele zgolj enega nosilca zastave.

Živahno bo tudi na tekmovalnih prizoriščih, kjer so se prva predtekmovanja začela že v sredo. Za Slovence bosta najbolj zanimiva drugi trening smuka za smučarje in druga treninga skakalk in skakalcev na srednji napravi. Oimpijske igre bodo potekale do 20. februarja, prve komplete kolajn pa bodo podelili že v soboto.

Na dan odprtja OI 21 novih primerov okužb

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so na dan uradnega odprtja iger poročali o 21 novih primerih okužb z novim koronavirusom, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Potrdili so skupno 14 novih okužb pri potnikih, ki so prispeli na Kitajsko, ter sedem novih okužb pri udeležencih iger, ki so že bili v olimpijskem mehurčku, so sporočili iz organizacijskega odbora.

Na najnovejšem seznamu je bilo devet športnikov ali članov ekipe. Z novimi podatki skupno število okužb z novim koronavirusom, odkritih na zimskih igrah v Pekingu od 23. januarja, znaša 308. Vsi udeleženci, športniki, spremljevalci, novinarji in tudi delavci organizacijskega komiteja iger ter člani mednarodnih športnih zvez, ki sodelujejo pri projektu, se morajo na virus testirati vsak dan.

Okuženi, ki ne kažejo bolezenskih znakov, morajo v izolacijo, ki jo lahko zapustijo, če v razmiku najmanj 24 ur opravijo dva negativna testa PCR, po desetih dneh izolacije zadostuje en negativni test.