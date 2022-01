Na ZOI 41 slovenskih športnikov

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu od 4. do 20. februarja bo nastopilo 41 slovenskih športnikov. Odpravo je danes na seji na Brdu pri Kranju potrdil Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Edino odprto ostaja vprašanje slovenskih smučarjev tekačev, ki imajo nominiranih devet tekmovalcev, mednarodna kvota pa dovoljuje nastop osmerici. To bo vodstvo reprezentance določilo po zadnjih tekmah ta konec tedna. V alpskem smučanju bo nastopilo 12 slovenskih smučarjev, v biatlonu šesterica, v deskanju na snegu peterica, med nordijskimi kombinatorci Vid Vrhovnik, v smučarskih skokih deveterica in v smučarskem teku osmerica.

Vodja reprezentance je podpredsednik OKS Tomaž Barada, strokovni vodja pa nekdanji smučarski skakalec in olimpijec Jernej Damjan. Barada je opozoril, da bo v zadnjem trenutku morda prišlo do spremembe kvot in zaprosil za pooblastilo, da sam odloča o dodatnih uvrstitvah športnikov na seznam potnikov, če bo do te možnosti prišlo.

Seznam slovenske olimpijske reprezentance z zimske olimpijske igre Peking 2022:

alpsko smučanje:

ženske: Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dornik, Ilka Štuhec, Maruša Ferk Saioni

moški: Žan Kranjec, Boštjan Kline, Martin Čater, Štefan Hadalin, Miha Hrobat

biatlon:

ženske: Živa Klemenčič, Polona Klemenčič

moški: Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko

deskanje na snegu:

ženske: Urška Pribošič

moški: Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante

nordijska kombinacija:

moški: Vid Vrhovnik

smučarski skoki:

ženske: Ema Klinec, Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj

moški: Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Anže Lanišek, Cene Prevc

smučarski tek:

ženske: Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Neža Žerjav

moški: Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič, Miha Ličef; slednja imata ob svojih priimkih pripisano zvezdico, saj bo OKS do 23. t. m. izbral enega in mu namenil tretjo tekaško kvoto.