Zadnjo vstopnico si je priskakal Cene Prevc

Jutri bo nova priložnost za novo slovensko kolajno na 24. zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Na sporedu bo zadnja skakalna tekma, ekipna na veliki skakalnici.

Slovenijo bodo zastopali Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in, kot vse kaže, Cene Prevc. Slednji je namreč v internih kvalifikacijah v treh skokih premagal Anžeta Laniška. Najboljši v svetovnem pokalu med Slovenci in zmagovalec tekme v Ruki bo tako ostal brez olimpijskega nastopa na veliki skakalnici.

Anže Lanišek ne bo nastopil na veliki napravi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Na ekipni tekmi, na kateri bodo med glavnimi favoriti za zmago, bodo nastopili isti štirje tekmovalci, ki so se izkazali na posamčni tekmi na veliki napravi. Zajc je bil včeraj šesti, Peter Prevc 10, Kos 11. in Cene Prevc 12.

Lanišek je bil boljši od Ceneta Prevca v prvem skoku, v drugem in tretjem pa je bil daljši Prevc. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je že pred tekmo na veliki napravi napovedal, da se bo najslabši od Slovencev na treningu pomeril z Laniškom.

V prvi seriji treninga je Lanišek pristal pri 132,5 m in zasedel drugo mesto. Cene je bil s 127,5 m četrti. V drugi in tretji seriji pa je bil nato srednji od bratov Prevc najboljši med vsemi. Skakalec kranjskega Triglava je pristal pri 134,5 in 132,0 m, član SSK Mengeš pa je bil s 129,0 m četrti, s 121,0 m pa osmi, je poročala TV Slovenija.