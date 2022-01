Od čudeža na ledu do praške dvoživke

V nadaljevantu preberite:

Vsake olimpijske igre imajo svoje junake in tragike, na zimskih se kriki zmagoslavja in solze poražencev prepletajo s temperaturno surovostjo snega in ledu. Zimska olimpijada na Kitajskem je pred vrati, tudi tam bodo podvigi, o katerih se bo kasneje izbrano govorilo. O nekaterih še zdaj krožijo legende, denimo o hokejski reprezentanci ZDA in tudi tisti Velike Britanije, o alpinski deskarki s Češkega, španskem zlatem slalomistu, Avstralcu, ki je do najbolj žlahtne kovine pridrsal, potem ko so v polfinalu in finalu popadali vsi njegovi tekmeci ...