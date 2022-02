Pero mišica spral razočaranje in pozlatel

Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Bogataj in Nika Križnar so za Delo strnili misli po veliki zmagi na tekmi mešanih ekip na olimpijskih igrah v Pekingu.

Peter Prevc FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Peter Prevc: »Prišel sem v sobo, se oprhal, sedel k postelji in si rekel: kar je bilo na nedeljski tekmi, je bilo, po koncu OI bomo premlevali, kako in zakaj. Treba se je bilo lotiti načrta za danes. Zdaj sem si ob tej zmagi oddahnil, nastopi so spodobni, cela ekipa je odlično oddelala tekmo, nismo ničesar prepuščali naključjem. Veliko je zadovoljstva. Glede diskvalifikacij bi dejal, da je vsak odgovoren sam. Imamo pa ekipo, ki nam pomaga, šiva, preverja, dejansko so zelo majhne razlike, ki lahko pomenijo, ali boš diskvalificiran ali pač ne. Več kot za svoj dres ne morem skrbeti, prepričana sem bil, da je z mojim dresom vse v redu, zato sem bil miren.«

Timi Zajc FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Timi Zajc: »Lahko smo le veseli, res smo dobro opravili nalogo in ekipno bili uspešni. Sam sem bil brez skrbi glede opreme, prepričan sem, da so bili tudi drugi pri naši ekipi. Lahko si favorit na tekmi, a nikdar ne moreš vedeti, kako bo, v športu se pač dogaja marsikaj. Moramo zdaj uživati v tej kolajni, že jutri pa se začnemo pripravljati za naslednjo tekmo.«

Nika Križnar FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Nika Križnar: »Ko bom jutri dobila na razglasitvi dobila zlato kolajno, bo to super občutek. Kot ekipa smo dobro funkcionirali, ta ekipni duh nas je daleč pripeljal. Zahvaljujem Petru, Timiju in Urši, da sem bila del te ekipe. Moja skoka nista bila brezhibna, toda vsi štirje smo res dobri, kar smo potrdili. Škoda, da ni ženske ekipne tekme, bi še tam osvojili kolajno in to zlato! Vesela pa sem tudi , da imamo kot reprezentanca tudi bolj urejeno glede dresov kot nekatere druge ekipe.«

Urša Bogataj FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Urša Bogataj: »Ni bilo prav preprosto tekmovati v tem kar čudnem dnevu ob številnih diskvalifikacijah, sem pa seveda na koncu presrečna, da bom Kitajsko zapustila s kar dvema zlatima kolajnama. Lepo bo jutri na razglasitvi. Imamo močno ekipo, sama pa sem očitno obdržala raven s sobotne tekme in si oddahnila po prvem lepem skoku, pri katerem mi je tudi naš trener pripisal lepo oceno.«