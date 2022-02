Pomagala bo tudi izkušnja iz Pjongčanga

Alpski smučar Žan Kranjec je na veleslalomih v svetovnem pokalu osemkrat izkusil slast zmagovalnega odra, dvakrat je bil na najvišji stopnički. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 je bil četrti, na lanskem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo šesti. Prepričan je, da ima dovolj samozavesti za nedeljski boj za veleslalomska odličja.

Tekmovali bodo na progi Ledena reka na območju Yanqinga, na terenu, ki ga pred igrami zaradi koronavirusnih omejitev niso tekmovalno preizkusili.

Prednost v primerjavi s slovenskim specialistom za tehnični disciplini alpskega smučanja bodo zagotovo imeli veleslalomisti, ki so na Kitajskem na tem specifičnem umetnem snegu, sicer na drugi progi Skala, že tekmovali v smuku in superveleslalomu ter se merili na kombinacijskem slalomu na progi Ledena reka.

Med njimi je vsekakor Švicar Marco Odermatt, ki je smuk končal na sedmem mestu, na superveleslalomu je odstopil, na kombinaciji ni nastopil, v veleslalomu pa je kot vodilni v seštevku discipline in v skupnem seštevku svetovnega pokala glavni favorit za veleslalomsko zlato.

V zaostreni konkurenci bo priložnost iskal najboljši slovenski veleslalomist, ki se mu je v tej sezoni najbolj posrečil uvodni veleslalom na ledeniku Rettenbach 24. oktobra s tretjim mestom, nato je sledil niz nekoliko slabših uvrstitev (10., 13., 12.) ter nazadnje 8. januarja še odstop v prvi vožnji Adelbodna, kjer je leta 2020 kot prvi Slovenec zmagal.

Razšel se je s serviserjem

Med enomesečnim veleslalomskim premorom pred olimpijskimi igrami se je Kranjec razšel s serviserjem Lojzetom Debelakom. Na Kitajsko je pripotoval dobro razpoložen.

»Načeloma sem kar zadovoljen s samim prizoriščem in organizacijo, tereni se mi zdijo lepi. Mogoče bi lahko bil veleslalom malo daljši. A s tem se ne obremenjujem preveč. Kdaj so daljši, kdaj krajši,« je dejal 29-letni Kranjec na prizorišču iger. »Če pogledamo konfiguracijo, se mi zdi, da bo to lep veleslalom,« je napovedal.

Prvi favorit za veleslalomsko zlato Marco Odermatt je bil zelo jezen po izpadu v supervelslalomu. FOTO: Thomas Peter/Reuters

»Je pa s snegom tako – če se znajdeš dobro na tem snegu, je zelo prijazen sneg. Pričakujem, da bo veliko fantov dobro smučalo, da bo vsaka malenkost štela za dober rezultat. Če boš hotel biti v vrhu, boš moral na progi dati vse, kar imaš, in si ne smeš privoščiti napake ali taktičnega smučanja,« razmišlja edini slovenski predstavnik v moški konkurenci v tehničnih disciplinah na olimpijskih igrah.

Pred štirimi leti v Južni Koreji je bil na tekmi velikih zaostankov četrti. Avstrijec Marcel Hirscher je takrat slavil s prednostjo kar 1,27 sekunde pred drugouvrščenim. Kranjec je na četrtem mestu zaostal 1,73 sekunde. Tokrat je pričakovati precej manjše razlike.

»Malo pomislim kdaj na tisto tekmo in kaj bi lahko drugače naredil, da bi dobil medaljo. Načeloma pa nisem imel nekega velikega obžalovanja, da bi se tolkel po glavi za kakšno zamujeno priložnost. Vem, kaj sem takrat naredil slabo, mislim, ne ravno slabo ..., neoptimalno, prepričan sem, da mi bo ta izkušnja pomagala v nedeljo,« je povedal.

»Sigurno se čutim sposobnega, da grem v borbo, tudi za kolajno. Kar je treba narediti, je, da vse, kar znam, pokažem na tekmi, da ni tukaj nobenega taktiziranja v smislu ... Ne smeš imeti nobenih dvomov, kaj bo, če bo. Kot smo videli na vseh tekmah, je tako, da če želiš poseči po najvišjih mestih, moraš res pokazati vse, kar imaš in vse se ti mora iziti tako, kot si si zamislil,« je dejal.

Na vprašanje, ali čuti kaj pritiska, pa je odgovoril: »Pritisk? So olimpijske igre. Nekaj pritiska bom sigurno čutil. Ni pa to tako, da bo ta pritisk ekstremno velik, verjamem, da marsikdo računa name, po drugi strani pa, da bi imel nekaj za izgubiti ali pa karkoli, tudi ne. Itak do uspeha vodi samo ena pot, da bi nekaj filozofiral, taktiziral ali karkoli se obremenjeval, nima smisla.«

»Se mi zdi da sem pridobil nazaj samozavest, suverenost. Na treningih večkrat oziroma večinoma kažem vožnje, ki sem jih sposoben. Letos na tekmah, na katerih mi ni šlo po načrtih, ni bil problem to, da bi pozabil smučati ali karkoli..., nisem dal tistega, kar imam in kar sem sposoben. Mislim, da bom lažje dal v nedeljo in v prihodnje na tekme moje najboljše vožnje,« je sklenil.

Kranjec bo nastopil tudi v sredo na moškem slalomu ter na mešani paralelni ekipni tekmi v soboto, 19. februarja, predzadnji dan iger, skupaj z Miho Hrobatom, Tino Robnik, Andrejo Slokar in Ano Bucik kot rezervo.