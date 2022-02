Pri metrih so zelo, zelo varčevali

Slovenski smučarski skakalci Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc so uspešno prestali kvalifikacije in se prebili na nedeljsko posamično tekmo na srednji skakalnici. Nastopili so slabše kot na treningih, najvišje je bil Lanišek na 15. mestu. Kvalifikacije je dobil Norvežan Marius Lindvik, ki je pristal pri 100,5 metra.

Na drugem mestu je z desetinko točke zaostanka končal njegov rojak Robert Johansson (103,0 m/116,7 točke), tretji pa je bil Poljak Piotr Zyla (102,5m/112,1). Stometrsko znamko je sicer preskočilo šest skakalcev.

»Skoki danes so bili še na višji ravni kot včeraj, tako da me to veseli. Razmere so, kakršne so. Ne bom rekel, da so za vse enake. Moraš jih sprejeti, kot so, in skočiti čim bolje,« je dejal 25-letni Domžalčan. Kaj preveč o tem, da bi lahko razmere vplivale na razplet na tekmi, ki pride na vrsto na štiri leta, ni želel razpredati. »Bomo videli, do jutri je še daleč.«

Za nedeljsko posamično tekmo je med glavni dejavniki za uspeh izpostavil glavo. Ta mu je doslej večkrat povzročala težave, a ima za to rešitev. »Včasih se je treba malo zavirati, včasih je lahko želja tista, ki te premaga, potem pa preveč na silo nekaj iščeš, skušaš izboljševati. Tukaj sam pri sebi vidim, da se moram umiriti, stopiti korak ali dva nazaj in začeti znova, najprej malo zadihati in potem kaj dodati,« je še dejal Lanišek.

Preostali trije pa so končali v tretji deseterici. Zajc je bil 30. (88 m/84,3), Kos 35. (87 m/79,0), Prevc pa 38. (82 m/77,0).

Najmlajši član četverice Zajc je priznal, da mu je danes nekaj manjkalo. »Meni je danes nekaj manjkalo. Resda sem moral biti zdaj dva dni zelo dober, da sem sploh prišel v ekipo. Čez kvalifikacije smo se uvrstili. Zdaj pa pogledati posnetke in poiskati rešitve,« je odvrnil Zajc. Želje za tekmo je obdržal zase.

Kos pred predstavniki sedme sile prav tako ni bil najbolj zgovoren. Na treningih je kazal dobre skoke, si izboril mesto med četverico za danes, kvalifikacijski skok pa mu ni uspel. »Razmere so zahtevne. Ampak tudi moj skok ni bil primeren, ni bil tak, kot je bil prejšnji. Bomo jutri skušali to popraviti.« Za tekmo ima en cilj, jedrnat. »Narediti boljši skok kot tole.«

Zelo dober je bil v četrtek in petek Peter Prevc. Sobota je minila nekoliko slabše, čeprav je bil v poskusni seriji pred kvalifikacijami najboljši od Slovencev deveti. »V bistvu kvalifikacijski skok ni bil najboljši. V počep se mi je prikradla napaka, zaradi tega sem slabše odskočil, posledično tudi metrov ni bilo pravih,« je po koncu dejal 29-letnik.

Kot pravi, ga interne kvalifikacije na treningih za tri preostala mesta v današnji ekipi niso iztrošile, olimpijske igre pa zanj ostajajo poseben izziv, četudi bo na njih nastopil že četrtič. Okusil pa je tudi že slast kolajn z OI. V dve je namreč zagrizel v Sočiju. Kaj pa bi se moralo združiti, da bi v Pekingu dodal tretjo? »Dva odlična skoka na tekmi,"« je bil jasen.

Prva serija se bo v nedeljo začela ob 12. uri. Če ne bo zapletov z vetrom, ki v Zhangjiakouju večkrat nagaja, bo finalna serija sledila uro pozneje.