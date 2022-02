Ruska trenerka se čudi kritikam na račun njenega obnašanja

Ruska drsalna trenerka Eteri Tutberidze se je s presenečenjem in nejevero odzvala na hudo kritiko s strani predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasa Bacha glede njenega obnašanja in odnosa do komaj 15-letne drsalke Kamile Valijeve, potem ko je ta zaradi vpletenosti v dopinško afero neuspešno nastopila v prostem programu.

Bach je v petek na novinarski konferenci v Pekingu kritiziral Tutberidzejevo in ostale člane ruske ekipe, kako so se odzvali na nastop Valijeve, ki je kljub pozitivnemu dopinškemu testu pred časom lahko nastopila na olimpijski tekmi, a jo je po dveh padcih končala na četrtem mestu. Prvi mož olimpijskega gibanja je dejal, da ga je »zmotila izredna hladnost«, ki je je bila mlada drsalka deležna neposredno po nastopu, ob tem pa pristavil, da mu to ni dalo »veliko zaupanja v Kamilino spremljevalno ekipo«.

Nekateri ruski športni uradniki so takoj zavrnili kritike, Tutberidzejeva pa se je zdaj tudi sama oglasila na družbenih omrežjih.

»Še vedno sem presenečena nad oceno našega dela s strani cenjenega gospoda Bacha,« je zapisala na instagramu. Ob tem je podprla odprto pismo ruskega trenerskega kolega Aleksandra Šulina, v katerem je ta Bachu izrazil začudenje nad njegovimi izjavami. Kot je v pismu poudaril Šulin, je Tutberidzejeva od leta 2014 ustvarila že štiri dobitnike zlatih kolajn, zato »verjetno sama najbolje ve, kako in kaj mora povedati svojim varovancem po njihovih nastopih«.

Prvi mož MOK je sicer tudi napovedal, da bo vprašanje nastopov mladoletnih športnikov na dnevnem redu izvršnega odbora mednarodnega komiteja, vodstvo Mednarodne drsalne zveze (ISU) pa bo še letos odločalo o predlogu za zvišanje minimalne starosti tekmovalcev na članskih mednarodnih tekmovanjih na 17 let.