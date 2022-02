Sedemnajstič pod petimi krogi zavihrala slovenska zastava

Sedemnajstič je na odprtju olimpijskih iger, največjega športnega dogodka na planetu, zaplapolala slovenska zastava. Na stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu že drugič po poletnih igrah leta 2008. Pred 14 leti jo je vihtela Urška Žolnir, danes alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč. Nadela sta si barvne vezalke na čevljih in upata, da jima bo uspelo osvojiti prvo olimpijsko kolajno, čeprav ima slovenska odprava, ki šteje 42 športnikov in športnic, nekaj še bolj vročih želez v ognju.

Zanimiva prireditev z bogatim programom in 3000 nastopajočimi je trajala uro in pol. Slovenija se je gledalcem na osrednjem pekinškem stadionu predstavila kot 70. reprezentanca po vrsti med 91, ker so se prireditelji ravnali po kitajskem zapisu imen držav. Slovenija se v enostavni kitajščini zapiše: 斯诺文尼亚. Ilka in Rok sta ob veseli druščini na stadion zakorakala ob 14.07 po našem času (21.07 po pekinškem).

Slovensko zastavo sta nosila Ilka Štuhec in Rok Marguč. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Kot samostojna reprezentanca je Slovenija sodelovala na osmih poletnih in osmih zimskih olimpijskih igrah. Skupaj je osvojila 45 kolajn, 27 na POI in 17 na ZOI. Najuspešnejši doslej je bil Soči 2014 z osmimi odličji.

Najbolj številna slovenska udeležba je bila v Atenah 2004, ko je nastopilo kar 79 športnikov z dežele na sončni strani Alp. Na zimskih igrah ima rekord Pjongčang 2018 z 71 Slovenci, pri čemer gre upoštevati, da so bili drugič zraven tudi hokejisti.

Tokrat Slovenija nima risov, ima pa kljub 42 športnikom (20 fantov in 22 deklet) veliko adutov za najvišja mesta. Med njimi je tudi deskar Žan Košir, nesojeni zastavonoša, ki je častno opravilo prepustil kolegu na deski Marguču. Košir, trikratni dobitnik olimpijske kolajne, se je danes po desetih dneh izolacije zaradi okužbe s koronavirusom vrnil v olimpijsko vas in se začel pripravljati na torkov paralelni veleslalom.

Slovenci so na stadion zakorakali ob 14.07 po našem času. FOTO: OKS

Na odprtju je bilo približno 35 članov reprezentance, kajti nekatere že jutri čakajo nastopi in so potrebovali počitek. Med njimi so skakalke (Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj se bodo borile za kolajne), skakalci (Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc bodo nastopili v kvalifikacijah), biatlonci in biatlonke (Jakov Fak, Miha Dovžan, Polona in Živa Klemenčič bodo udeleženci mešane štafete), tekačici v skiatlonu Neža Žerjav in Anja Mandeljc ter deskarka v slopesylu Urška Pribošič.

Kot prva se je tradicionalno predstavila skromna delegacija iz Grčije, zibelke olimpijskih iger. FOTO: Manan Vatsyayana/AFP

Marguč in Štuhčeva sta nadaljevala tradicijo dveh nosilcev zastave iz Tokia, kjer sta bila to Eva Terčelj in Bojan Tokić. Pred njimi je Olimpijski komite Slovenije to čast namenil Franciju Petku (Albertville 1992), Rajmondu Debevcu (Barcelona 1992), Juretu Koširju (Lillehammer 1994), Brigiti Bukovec (Atlanta 1996), Primožu Peterki (Nagano 1998), Iztoku Čopu (Sydney 2000), Dejanu Koširju (Salt Lake City 2002), Benu Lapajnetu (Atene 2004), Tadeji Brankovič (Torino 2006), Urški Žolnir (Peking 2008), Tini Maze (Vancouver 2010), Petru Kauzerju (London 2012), Tomažu Razingarju (Soči 2014), Vasiliju Žbogarju (Rio de Janeiro 2016) in Vesni Fabjan (Pjongčang 2018).

Vse reprezentance so imele na paradi pred začetkom 24. ZOI dva nosilca zastave, moškega in žensko, razen tistih, ki imajo samo enega tekmovalca ali nimajo predstavnikov obeh spolov.