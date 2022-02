Slovenci tik za deseterico, Rusi podarili zlato Norvežanom

Norveški biatlonci so na olimpijskih igrah v Pekingu osvojili peto zlato kolajno. Za to je zaslužna moška štafeta, ki je premagala Francijo in Rusijo. Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan so zasedli 11. mesto in se v boj za visoka mesta niso vmešali.

Štafetna preizkušnja je postregla s preobrati in z dramatičnem zaključkom. Rusija je vodila od prvega do zadnjega streljanja, na zadnjem strelskem nastopu stoje pa je povsem odpovedal Eduard Latipov, ki je zgrešil štiri strele, moral v kazenski krog, s tem pa zapravil prednost.

Zmago je tako prepustil Norvežanom, ki so bili po nastopu prvih dveh tekmovalcev že povsem v izgubljenem položaju, toda druge reprezentance so jim ponudile priložnost, ki so jo izkoristili. Norveška je tako po Vancouvru 2010 in dveh igrah brez zlata spet olimpijski prvak.

Norvežani so se z zvrhano mero sreče veselili zmage, ki je bila vse do zadnjega streljanja nedosegljiva. FOTO: Odd Andersen/AFP

Na prejšnjih igrah je bila Norveška druga, v Pjongčangu 2018 so zmagali Švedi, ki so bili tokrat peti, mesto pred njimi pa so bili še Nemci, ki so upali, da bi se v zadnjem krogu prebili do brona, toda Latipov je z zadnjimi atomi moči vendarle ubranil kolajno. Francija je z drugim mestom dosegla svoj največji uspeh na olimpijskih igrah.

Slovenija, na prejšnjih igrah deseta, je tekmo končala z desetimi popravami, a brez kazenskega kroga. Dovžan je predal kot 12., Fak je štafeto spravil na sedmo mesto, Planko je spet padel na 12., Tršan pa je v zadnjih metrih prehitel Švicarja in ekipi zagotovil 11. mesto.