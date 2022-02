Sloviti Francoz in slovita Švedinja premočna kandidata

Nekdanji smučarski skakalec in eden od dveh vodij slovenske odprave na olimpijskih igrah v Pekingu Jernej Damjan ni bil izvoljen v komisijo športnikov Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). V izjavi za javnost so pri Moku zapisali, da sta nova člana komisije postala Francoz Martin Fourcade in Švedinja Frida Hansdotter.

Za mesto v komisiji se je potegoval tudi 38-letni Damjan, ki je v glasovanju zasedel deseto mesto s 135 zbranimi glasovi. Nekdanji vrhunski biatlonec Fourcade jih je prejel največ, 971, nekdanja odlična smučarka Hansdotterjeva pa jih je na drugem mestu zbrala 694.

Damjan je v soboto v pogovoru za STA priznal, da ni vedel, koliko podpore ima pred koncem glasovanja. »Stvar je blazno omejena, sploh v teh covidnih časih. Ne morem priti do tekmovalca z 'živijo, jaz sem ta in ta', ker je veliko takih, ki pridejo nazaj s 'hej, umakni se, korona in tako naprej'. Sam sem svoje naredil, zdaj pa upam in čakam, da bodo rezultati taki, da bom jaz vesel,« je pred dnevi o volitvah za nove predstavnike športnikov pri Moku dejal dvakratni zmagovalec posamičnih tekem za svetovni pokal.

Na seznamu je bilo sicer še 15 drugih kandidatov, glasovanje pa je potekalo med 27. januarjem in 16. februarjem. Glasove je v vseh treh olimpijskih vaseh v Pekingu, Zhangjiakouju in Yanqingu oddalo 2307 športnikov in športnic, s čimer je bila volilna udeležba nekaj več kot 80-odstotna.

Mandat v komisiji športnikov Moka bo Fourcadu in Hansdotterjevi začel veljati po koncu OI v Pekingu, potekel pa jima bo po koncu zimskih olimpijskih iger leta 2030, ki še nimajo gostitelja.