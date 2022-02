Solze sreče Glorie Kotnik ganile tudi prvakinjo Ledecko

Tretje mesto deskarke Glorie Kotnik v paralelnem veleslalomu je nedvomno največje presenečenje slovenske ekipe na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu doslej. Velenjčanka, ki živi v Celju, je namreč januarja lani rodila svojega prvega otroka. Gloria se je v deskarsko karavano vrnila jeseni in le redko kdo je pričakoval, da bi v Pekingu lahko posegla po kolajnah. Uspeh je presenetil celo samo olimpijko.

»Neverjetno, res. Sploh ne morem verjeti,« je povedala. »Res sem vesela, in to podarjam tistim, ki so mi ves čas stali ob strani. To je za moje najbližje. Vse, kar se ta trenutek dogaja, je preveč čustev, preveč vsega. Sploh ne morem verjeti, da je res,« je dejala v solzah.

Do prve kolajne tudi zaradi podpore domačih

Solze sreče se niso ustavile niti med fotografiranjem za dobitnice medalj. To ni ušlo vsestranski češki športnici Ester Ledecki, ki je na tekmi osvojila zlato. Snemalec dogodka je v objektiv ujel ganljiv trenutek, ko se je trikratna olimpijska prvakinja v dveh športih - poleg dveh odličij v deskanju na snegu je Ledecka namreč leta 2018 v Pjongčangu osvojila še zlato v alpskem smučanju - sklonila h Kotnikovi in jo objela.

Glorija Kotnik med paralelnim veleslalomom. FOTO: Matej Družnik

Čeprav se 32-letnica z deskanjem ukvarja že od malih nog in je že štirikrat nastopila na zimskih olimpijskih igrah, pa vidnejših uspehov na igrah ali svetovnih prvenstvih doslej ni zabeležila. Njene najvišje uvrstitve prihajajo s tekem svetovnega pokala, kjer je osvojila tri četrta mesta, eno peto, tekme pa je v prvi deseterici zaključila še šestkrat.

Dvaintridesetletni ljubiteljici rock glasbe je do prve kolajne uspelo priti tudi zaradi podpore domačih. »Moja družina mi pomeni vse in prav nič drugega nima pomena, če jih moj uspeh ne bi tako veselil kot mene,« je zapisala konec januarja. Njeni domači pa so ji dobre misli preko instagrama poslali včeraj, ko so ob fotografiji njenega sina zapisali: »Mami, jutri pozabi na vse in le uživaj na strmini. Za nas si že šampionka. Radi te imamo in komaj čakamo, da te spet vidimo.«