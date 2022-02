Finci znova spravili na kolena Ruse

Zadnje zlato odličje letošnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu je pripadlo Finski. Finski hokejisti so namreč za prvo zlato hokejsko olimpijsko medaljo v velikem finalu z 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) premagali branilce naslova Ruse. Junak tekme je bil Hannes Björninen, ki je bil vpleten v vse tri gole.

Prvo ime tekme je bil Björninen, ki je bil najprej izključen, ko so Rusi v prvem delu igre dosegli prvi gol, potem je podal za izenačujočega, na koncu pa v 41. minuti samzrežiral končni izid tekme.

Ekipi sta v tekmo zaradi velikega vložka, ki ga je prinašala, vstopili zadržano, vseeno pa se je mreža prvič zatresla še pred polovico prvih 20 minut igre. Mihail Grigorenko je Ruse popeljal v vodstvu v osmi minuti, ko je po 18 sekundah igre z igralcem več zadel od strani ob desni vratarjevi vratnici. Če so do takrat Rusi proti nasprotnemu vratarju sprožili več strelov (7:2), pa so pozneje do konca prvega dela igre močno prevladovali Finci, ki so proti Ivanu Fedotovu skupaj sprožili 15 strelov, a bili venomer neuspešni. Rusi so ostali pri sedmih strelih.

Finci pa so do zadetka in izenačenja prišli v 24. minuti, ko je prvi gol na teh igrah dosegel Ville Pokka. Strel branilca z modre črte je bil sicer bolj podaja kot strel, a je plošček našel pot v mrežo pokritega Fedotova. Tudi pri tem golu je bil vpleten Björninen, tokrat s podajo.

Če sta se prvi dve tretjini začeli mirno, pa so Finci že po 31 sekundah zadnjega dela igre zadeli za 2:1. Marko Antilla je s ploščkom zadrsal izza ruskega gola in sprožil z razdalje, palico pa je pred nasprotnimi vrati spretno podstavil junak tekme Björninen. Dobrih šest minut pred koncem so Finci zadeli tudi vratnico. Ob koncu tekme so Rusi poskusili tudi z igro brez vratarja, a je ostalo pri 2:1 za končno finsko veselje.

Rus Vladimir Tkačeev in Finec Joonas Nattinen sta si izmenjala nekaj udarcev. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Končno razmerje v strelih je bilo 31:17 za Finsko, ki ji je trem naslovov svetovnega prvaka (1995, 2011 in 2019) dodala še olimpijsko krono. Pred tem so finski hokejisti v finalu igrali dvakrat, a obakrat izgubili, leta 1988 proti Sovjetski zvezi, leta 2006 pa proti Švedski.

Rusi, ki letos nastopajo pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja, ostajajo pri devetih naslovih, ki so jih osvojili pod različnimi zastavami.

Finci so na letošnjih igrah dobili vse svoje tekme, v finalu pa so premagali branilce naslova iz leta 2018, s čimer so v velikem slogu dosegli tisto, kar jim je še manjkalo.

Dvoboj za bron so že v soboto dobili Slovaki, ki so za svoje prvo odličje na olimpijskih turnirjih s 4:0 premagali Švedsko.

Na letošnjem turnirju tako kot v Pjongčangu pred štirimi leti niso igrali najboljši hokejisti iz NHL.