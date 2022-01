Tajvan brez uradnih predstavnikov na igrah v Pekingu

Tajvan ne bo imel uradnih predstavnikov otoka na odprtju in drugih slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Uradna razloga sta pandemija covida-19 in težave v letalskem prometu. Na igrah pa bodo vseeno nastopili štirje Tajvanci.

Novica o tem prihaja ravno v času, ko so odnosi med oblastmi v Taipeiju in Kitajsko najslabši v zadnjih desetletjih. Kitajska, ki Tajvan šteje kot nedeljiv del svojega ozemlja, v zadnjem obdobju stopnjuje vojaški in gospodarski pritisk.

Sprva je bilo predvideno, da bi se odprtja in zaključka OI udeležila 15-članska tajvanska delegacija. Tajvan po dogovoru iz leta 1981 na olimpijskih igrah nastopa pod zastavo z oznako Kitajski Taipei.