To je zelo žalostna zgodba. Tudi predsednik je bil zelo pretresen.

Solze sreče in žalosti. Med rekordi in dosežki predvsem zgodbe o štirih letih priprav na največji dogodek zimskih športov na svetu. Pandemija novega koronavirusa in karantenski hoteli. Pusta hrana, vmes pa tudi kakšen kozarček vina. Dopinški zaplet in hud mraz. To so 24. zimske olimpijske igre skozi izbor izjav njenih udeležencev.

»Jokali sva od sreče, ker sva dobri prijateljici, 'cimri', vedno se imava fino, ko sva v sobi.«

- Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj 5. 2. po zgodovinskem uspehu na posamični tekmi, kjer je osvojila zlato, na odru za zmagovalke pa je stala tudi njena prijateljica Nika Križnar, ki je zasedla tretje mesto. S tem je Slovenija prvič na eni tekmi osvojila več kot eno medaljo.

»Prišel sem v sobo, se stuširal, usedel in si rekel: 'Kar je bilo, je bilo.«

»Prvih osem obrokov je bilo enakih do potankosti, povsem hladnih. Začetek s hrano je bil najtežji.«

- Slovenski deskar Žan Košir 6. 2. o izkušnji s karantenskim hotelom po pozitivnem testu na novi koronavirus. Pogoji v hotelu so bili ob začetku iger predmet kritik številnih reprezentanc, a so jih prireditelji nato izboljšali.

»V bistvu je žalostno. Ostal sem praznih rok, čeprav ... Če bi bila to tekma svetovnega pokala, bi bil veliko bolj zadovoljen, kot sem zdaj. To je tekma, na kateri ni izgovorov, da bo jutri bolje, ker ne bo.«

- Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc 6. 2. potem, ko je le za pol točke zaostal za tretjim mestom na posamični tekmi na srednji napravi.

Thomas Bach FOTO: Gabriel Bouys/AFP

»Prišel sem v sobo, se stuširal, usedel in si rekel: 'Kar je bilo, je bilo. Treba je dati to na stran in bomo po olimpijskih iger premlevali, kaj se je zgodilo na posamični tekmi'. Naredili smo načrt za danes, kako bo dan potekal in to je bilo to. Zelo sem si oddahnil, končno.«

- Peter Prevc je dan kasneje po osvojeni zlati medalji na tekmi mešanih ekip vendarle pozabil na bolečino s posamične tekme.

»Res sem vesela in to podarjam tistim, ki so mi ves čas stali ob strani. To je za moje najbližje.«

- Slovenska deskarka Gloria Kotnik 8. 2. po osvojeni bronasti medalji v paralelnem veleslalomu, ki velja za eno največjih presenečenj iger in zgodbo, ki je ganila marsikaterega ljubitelja športa v Sloveniji.

»Ob odrivu sem stopil v luknjo – morda je bila tam po doskoku drugega tekmovalca. Ne vem. Ampak bil sem v luknji, zato mi ni uspelo odskočiti, kot sem želel.«

- Japonski umetnostni drsalec Yuzuru Hanyu 8. 2. o težavah v kratkem programu tekme posameznikov. Sanje »ledenega princa«, enega največjih azijskih zvezdnikov iger, o tretjem zaporednem olimpijskem zlatu so se dokončno razblinile 10. 2. v prostem programu. Zasedel je četrto mesto.

»Moja ekipa je bila žalostna in jezna, saj je poskusila vse, pa še vseeno ni bilo dobro. Zatem sem začutila žalost. Res smo preizkusili prav vsako mažo, ki jo imamo.«

- Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je 9. 2. po prespani noči ocenila 12. mesto v sprintu. Na tekmi ji smuči v mrzlem kitajskem snegu niso in niso stekle.

»Pred superveleslalom sem spila kozarec vina.«

- Švicarska smučarka Michelle Gisin o skrivnosti uspeha, potem ko je 11. 2. osvojila bron v superveleslalomu.

Michelle Gisin FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

»Zdi se mi, da bi si v primeru bronaste kolajne želel srebro. Če bi osvojil srebro, pa bi si želel zlato. To je ta borec v meni.«

- Legendarni ameriški deskar Shaun White 11. 2. po četrtem mestu v snežnem žlebu. Tekma se je zapisala kot zadnja njegove bogate kariere.

»Lahko rečem, da kot sem ponavadi 'gobčen', sem zdaj kar brez besed.

- Slovenski skakalec Cene Prevc je ob osvojeni srebrni medalji slovenskih skakalcev na moški ekipni tekmi 14. 2. ostal redkobeseden.

»Mi pravimo, da je nordijska kombinacija šport manijakov.«

- Japonski kombinatorec Akito Watabe o svojem športu. Watabe je v Pekingu osvojil dve bronasti medalji.

»Deskanje mi je definitivno vlivalo motivacijo v najtežjih dnevih, takrat, ko sem želel obupati.«

- Kanadski deskar Max Parrot po osvojeni bronasti medalji 15. 2. na veliki skakalnici o boju z rakom. Parrot se je v Pekingu uspešno vrnil med najboljše deskarje na svetu, ob bronu je v snežnem parku osvojil tudi zlato medaljo.

»Niti ne čutim konic prstov.«

- Slovenski biatlonec Jakov Fak 17. 2. o odločitvi, da bo zaradi hudega mraza izpustil tekmo s skupinskim startom. Temperature na tekmovališčih so bile skoraj ves čas globoko v minusu, spustile so se tudi do 26 stopinj pod ničlo.

»Trenutno se počutim kot zguba.«

- Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin 18. 2. po tretjem odstopu na igrah, ko je tudi olimpijsko kombinacijo končala predčasno. Ena najboljših smučark je v Pekingu ob velikih pričakovanjih javnosti ostala brez medalje.

Mikaela Shiffrin FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»To sta bila dva tedna najbolj intenzivnih čustvenih valovanj v mojem življenju. Življenje se mi je spremenilo za vedno.«

- Trikratna dobitnica medalj v Pekingu Eileen Gu 18. 2. o uspehu na igrah v Pekingu. Osemnajstletnica, ki je bila rojena v San Franciscu kitajski materi in ameriškemu očetu, je postala prva športnica s tremi odličji v treh različnih disciplinah prostega smučanja na enih igrah.

»To je zelo, zelo žalostna zgodba. Tudi sam sem bil zelo pretresen, ko sem včeraj po televiziji gledal njen nastop.«

- Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach 18. 2. o ponesrečenem nastopu 15-letne drsalke Kamile Valijeve na tekmi posameznic. Primer Rusinje, ki se je znašla pod dodatnim drobnogledom zaradi pozitivnega dopinškega testa pred igrami, je sprožil vprašanja o sodelovanju mladoletnikov na OI.

»Moje sanje so bile, da bi imela po igrah naslov olimpijske prvakinje. Zdaj imam kar tri. Živim svoje sanje.«

- Nizozemska hitrostna drsalka Irene Schouten 19. 2. o uspešnih nastopih v Pekingu.