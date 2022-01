V Peking z novimi telefoni zaradi strahu pred vohunjenjem

Številni olimpijci bodo na februarske zimske igre v Pekingu potovali z novimi prenosnimi telefoni, napoveduje časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na napravah bodo morali namreč udeleženci OI obvezno namestiti aplikacijo My2022, ki omogoča spremljanje podatkov v zvezi s pandemijo covida-19.

V Nemčiji se bojijo telefonskega vohunjenja, namestitev aplikacije pa je obvezna, saj morajo udeleženci olimpijskih iger vanjo vnesti zdravstvene podatke, tudi izvide testiranj na koronavirus in dnevne podatke o merjenju temperature.

Dostop do občutljivih podatkov

Podoben korak so najavili v britanskem taboru in napovedali, da bodo športnikom, ki bodo to želeli, med igrami zagotovili nove telefone. »Športnikom in spremljevalcem smo dali praktične nasvete, obenem pa smo jih opozorili, naj se sami odločijo, ali bodo uporabljali lastne telefone ali pa si jih bodo za čas iger izposodili,« časnik The Guardian povzema britanski olimpijski komite.

Uporaba aplikacije My2022 je za udeležence iger obvezna. Vse več pa je opozoril, da naj bi kitajske tajne službe prek telefonov in računalnikov imele dostop do občutljivih podatkov, ki so shranjeni na napravah.

Tudi na Nizozemskem so športnike zato že pozvali, naj osebne naprave pustijo doma. Olimpijski komite jim bo zagotovil »čiste naprave«. Predstavnik tamkajšnjega olimpijskega komiteja Geert Slot je pred potjo na Kitajsko med tveganji za obisk te države izpostavil prav kibernetsko varnost.