Veter odpihnil ekipno tekmo, ki je pod velikim vprašajem

Kljub težavam z rezerviranimi letalskimi vozovnicami bodo v Yanqingu poskušali z dnevom zamude izpeljati paralelno tekmo. Na prizorišču je v soboto dopoldne močno pihalo, vremenska napoved pa tudi za popoldan ni bila najboljša, kar je organizatorje prisililo v odpoved. Tudi za nedeljo vremenska napoved predvideva precej vetra, a bodo skušali tekmo izpeljati, da se ne bi ponovil scenarij edine doslej odpovedane preizkušnje na OI pred 94 leti v St. Moritzu. Takrat so odpovedali tekmo na 10.000 m v hitrostnem drsanju, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Vodstvo tekmovanja, Mednarodna smučarska zveza (Fis) in predstavniki ekip so na sestanku po sobotni odpovedi sklenili dogovor, da bodo zadnjo smučarsko preizkušnjo kljub številnim rezerviranim letom v nedeljo vendarle izvedli. Že v petek so sporočili, da bo se bo tekma začela uro prej kot predvideno, torej ob 3. uri po slovenskem času, v soboto pa so nato zaradi premočnega vetra dvakrat za eno uro prestavili štart ter se nato odločili tekmovanje v celoti preložiti.

Avstrija naslednja morebitna tekmica Slovenije

Organizatorji veliko manevrskega prostora za izvedbo tekme nimajo, po pisanju italijanske Gazzette dello Sport pa so se nekateri nagibali k odpovedi tekmovanja predvsem zaradi vnaprej rezerviranih letalskih vozovnic. Avstrijska tiskovna agencija APA pa poroča, da je njihova reprezentanca pripravljena nastopiti tudi v nedeljo, saj v domovino odletijo v ponedeljek.

»Za to, da bi zaradi logističnih preglavic odpovedali olimpijsko preizkušnjo, enostavno nimam posluha,« APA citira glavnega trenerja avstrijske paralelne ekipe Christiana Mitterja. Na tekmi bi morala nastopiti tudi slovenska ekipa, ki jo sestavljajo Žan Kranjec, Miha Hrobat, Tina Robnik in Andreja Slokar. V osmini finala je tekmica Kanada, v primeru zmage pa Slovenijo v četrtfinalu že čaka Avstrija, ki je med osem najboljših napredovala brez boja.