Zakaj na sprejemu ni bilo trenerja Glorie Kotnik

V Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so danes s sporočilom za javnost pojasnili, zakaj na nedavnem sprejemu za uspešne olimpijce iz Pekinga, ki so ga pripravili v Kranjski Gori, ni bilo trenerja bronaste deskarke Glorie Kotnik Aca Sitarja.

Kot so pojasnili pri krovni slovenski športni organizaciji, je OKS 12. februarja v Kranjski Gori organiziral sprejem za člane olimpijske reprezentance Slovenije, ki so se kot prvi vrnili v domovino. Sprejem je bil organiziran kot dogodek zaprtega tipa, na katerega so bili vabljeni olimpijci ter njihovi trenerji in člani ekip.

OKS sledi podatkom Smučarske zveze Slovenije

V pojasnilu so pri OKS zapisali, da je bila med vabljenimi tudi bronasta olimpijka Gloria Kotnik, ki se je na odru pridružila skakalkam in srebrnemu Timu Mastnaku. Na sprejemu je športnica omenila, da organizator na dogodek ni povabil njenega trenerja, ki ga v Pekingu sicer ni bilo, je pa del njene ekipe v Sloveniji. Omenjena izjava je v javnosti povzročila začudenje, v nekaterih medijih so se pojavili očitki o velikem spodrsljaju Olimpijskega komiteja Slovenije.

OKS je sporočil, da v postopku prijave kandidatov in članov reprezentanc OI Peking 2022 od Smučarske zveze Slovenije ni prejel podatkov o trenerju Glorie Kotnik Acu Sitarju. Omenjeni trener tako ni bil in ni na nobenem širšem seznamu, niti na uradnem seznamu članov olimpijske reprezentance Slovenije, so pojasnili pri OKS in dodali, da kljub temu dogodku cenijo in spoštujejo delo ter doprinos trenerja k uspehu, ki ga je Kotnikova dosegla v Pekingu.