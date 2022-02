Žan Košir vse bliže izhodu iz izolacijskega hotela

Žan Košir, ki je doslej osvojil že tri kolajne na deskarskih paralelnih disciplinah na olimpijskih igrah, je vse bližje odhodu v olimpijsko vas in dovoljenju za nastop. Danes je bil negativen na testu PCR, in če bo tudi v petek tako, bo lahko zapustil izolacijski hotel, so napovedali iz olimpijske reprezentance Slovenije.

Po vrnitvi v olimpijsko vas se bo ravnati po protokolu »bližnjega stika«, vendar bo lahko kljub določenim omejitvam treniral in tekmoval. Pozitiven na covid-19 je bil po prihodu na Kitajsko, kar so 28. januarja sporočili iz OKS. Poleg Koširja je bil pozitiven tudi serviser deskarske ekipe Darko Centrih. Slednji ostaja v izolacijskem hotelu. Njegovo stanje se izboljšuje, vendar še ni negativen.

Smučarska tekačica Eva Urevc in član vodstva ženske skakalne ekipe Anže Lavtižar, ki sta bila prav tako pozitivna v prejšnjih dnevih, sta z današnjim dnem »bližnji stik« in lahko po prilagojenem protokolu opravljata svoje delo, so še dodali iz vodstva reprezentance.