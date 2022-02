Žan Kranjec pokazal fantastično predstavo za novo olimpijsko kolajno

Kakšna zgodba o uspehu slovenskega športa v Pekingu! Zlata Urša Bogataj, bronasta Nika Križnar, zlata mešana ekipa skakalcev (Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc, Timi Zajc), bronasta Gloria Kotnik in srebrn Tim Mastnak so dobili družbo, saj je spisal odlično zgodbo tudi najboljši slovenski smučar Žan Kranjec. Slovenska bera olimpijskih kolajn je vse lepša in bogatejša, srebrno je dodal Kranjec.

Kranjec je prikazal fantastično predstavo na drugi progi pekinškega veleslaloma, dobesedno vrgel se je iz štartne hišice in odločno krenil v boj za olimpijsko kolajno, ki je bila seveda dosegljiva le z brezhibnim nastopom. Osmo mesto in zaostanek 0.78 sta pač neizprosna in sta tudi Kranjcu narekovala boj za vse ali nič. Kranjec je smučal odlično ter prišel v cilj s prednostjo sekunde in 41 stotink pred dotlej vodilnim Američanom Riverjem Radamusom!

Po vrsti so nato odpadali njegovi tekmeci, odličnega Kranja pa je prehitel šele Švicar Marco Odermatt, ki je upravičil vlogo favorita na olimpijskem veleslalomu in postal prvak s prednostjo 19 stotink pred Žanom Kranjcem. Slednji je resda dobil drugo vožnjo s prednostjo 59 stotink.

Neugodne razmere na prvi progi olimpijskega veleslaloma. FOTO: Matej Družnik

Žan Kranjec na prvi progi olimpijskega veleslaloma. FOTO: Matej Družnik/Delo

Žan Kranjec po prihodu v cilj druge proge. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Na štartu je bilo kar 89 tekmovalcev iz 62 reprezentanc

Kranjec si je priboril obetavno izhodišče za napad že na prvi progi. Olimpijski nastop je začel s štartno številko 13 in si prismučal osmo mesto v zahtevnih razmerah močnega sneženja. Drugo progo so tudi zaradi sneženja odprli ob 8.00 po slovenskem času. Na prvi progi je bil najhitrejši Odermatt, ki je vendarle užival status glavnega favorita.

Tudi fotografi so delovali v neugodnih razmerah. FOTO: Matej Družnik

Avstrijski tekmovalec Stefan Brennsteiner na drugem mestu na progi Ledena reka je zaostal pičle štiri stotinke sekunde za Odermattom, tudi Mathieu Faivre iz Francije na tretjem mestu je zaostajal zgolj osem stotink, zaostanek olimpijskega podprvaka iz Pjongčanga Norvežana Henrika Kristoffersena na četrtem mestu pa je znašal 12 stotink sekunde.