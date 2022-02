Hrgota: Nismo rekli zadnje, Zupančič: Kaznovani največji nergači

Robert Hrgota in Zoran Zupančič, trenerja moške in ženske skakalne ekipe, sta bila ponosna na svoje skakalce in skakalke, ki so suvereno osvojili zlato kolajno na prvi tekmi mešanih ekip na olimpijskih igrah.

»Kljub temu, da je bila tekma živčna, bi bila Slovenija tudi brez vseh diskvalifikacij prva, uprizorili smo šolo skokov. Osem lepih skokov, zato je bila ta olimpijska kolajna dvakrat zaslužena,« je bil v izjavi za TV Slovenija ponosen Zupančič, ki je v boj poslal junakinji sobotne tekme Uršo Bogataj in Niko Križnar. Spodbujali sta ju tudi Ema Klinec in Špela Rogelj.

Robert Hrgota je imel sladke skrbi. FOTO: Matej Družnik

»Po eni strani sva bila sproščena, ker sva zaupala tako fantom kot dekletom. Je pa še zmeraj najtežje ubraniti vlogo favorita. Če ne bi dobili zlate kolajne, bi bilo razočaranje veliko, včasih je to bolj stresno kot napadati. Predvsem sem vesel, da so vsi ta pritisk zdržali in naredili osem dobrih skokov. Lahko smo ponosni, da imamo ekipo, ki nam jo vsi ostali zavidajo,« je za TV Slovenija dodal Hrgota, ki je zadel z izborom najboljših na nedeljski tekmi Petra Prevca in Timija Zajca, čeprav bi verjetno tudi Anže Lanišek, Lovro Kos in Cene Prevc opravili svojo nalogo z odliko.

Zoran Zupančič. FOTO: Mavric Pivk

Delovemu poročevalcu Siniši Uroševiću pa sta trenerska junaka povedala: »Po tistem nesrečnem nedeljskem razpletu za Petra se je bilo treba hitro zbrati, pozabiti na to smolo, in vse misli usmeriti na to tekmo. Lepo je, da smo potrdili ta ekipni duh, slovenski tabor ima novo zlato kolajno, moško zasedbo pa čaka še precej dela. Pred Petrom in Timijem bo jutri regeneracijski trening, nato se bomo skupaj začeli pripravljati za sobotno tekmo na veliki napravi. Seveda pa si želimo odmeven dosežek tudi na moštveni tekmi, to je največji izziv za vsakogar od nas,« je dejal Hrgota.

Robert Hrgota: FOTO: Matej Družnik

Zupančič je dodal: »Imenitno se je takole posloviti od olimpijskih iger. Jutri bomo še uživali na razglasitvi, nato bomo v sredo odpotovali domov z novimi spoznanji in visokimi ocenami za opravljeno. Zdaj nas občudujejo tudi tisti, ki so podobne uspehe že dosegali. V naših vrstah imamo olimpijsko prvakinjo, svetovno prvakinjo, svetovno rekorderko, lastnico kristalnega globusa, zmagovalko grand prixa, seveda razmišljamo tudi o še manjkajoči zmagi v pokalu narodov. Diskvalifikacije na današnji tekmi? Prejeli so jih tisti, ki med sezono najbolj iščejo napake pri tekmecih, zdaj jih je doletela kazen. Seveda je škoda, da se je to zgodilo prav na olimpijski tekmi, toda če se ti zatakne pri meritvi raztegljivosti dresa za pol cenimetra ali centimeter, to še ni tako hudo, pri desetih centimetrih in več pa je nujno nekaj storiti ...«