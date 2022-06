Adžić: Čas je, da dam vse od sebe

Kakor so na današnji novinarski konferenci ponovili v rokometnem klubu Krim Mercator, so v minuli sezoni z osvojitvijo naslova državnih prvakinj in pokalne lovorike ter uvrstitvijo med osmerico v ligi prvakinj uresničili zastavljene cilje. Toda odgovorni so se kljub temu zahvalili za sodelovanje trenerki Nataliji Derepasko, ki jo je nasledil Dragan Adžić.

»Zadovoljen sem, da sem v barvah Krima Mercatorja. V preteklosti sem se učil od ljubljanske zasedbe, zdaj pa bom tu glavni trener. Čas je, da dam vse od sebe. Srečen sem, da sem tukaj z izjemno strokovno ekipo, poleg tega je zame privilegij, da sem že delal z večino rokometašic. Verjamem, da lahko z njihovo kakovostjo dosežemo visoko raven igre,« je poudaril Adžić.

Njegova desna roka bo Jure Šterbucl, ki se v klub vrača po letu 2016, v Krimovo družino po dvanajstih letih spet prihaja vratarska legenda Rolando Pušnik, ki bo postal trener vratark. Krimovke se bodo čez dober mesec (med 15. in 25. julijem) zbrale na pripravah v Kranjski Gori.