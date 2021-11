Adžić skrčil reprezentančni seznam

Izbranke Dragana Adžića čakata dve pripravljalni tekmi s Hrvaticami, seznam kandidatk za nastop na bližnjem svetovnem prvenstvu v Španiji pa je selektor slovenske izbrane vrste skrajšal na 19 imen. V Katalonijo jih bo prihodnji teden odpotovalo 17, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Črnogorski strokovnjak se je za sodelovanje zahvalil mladi vratarki Karin Kuralt, debitantki na članskih pripravah Urši Zelnik ter Valentini Tini Klemenčič, pri kateri lažja poškodba onemogoča normalno treniranje.

Po težavah z boleznimi so se v minulih dneh vrzeli na pripravah naposled le zapolnile. V torek je na priprave prispela Tija Gomilar Zickero, dan za tem so ji sledile še klubske soigralke pri ljubljanskem Krimu Alja Varagić, Nataša Ljepoja, Nina Žabjek in Manca Jurič.

Izbrana vrsta bo ta četrtek pred kosilom odpotovala v hrvaško Istro, kjer jo isti dan ob 18.30 čaka prva izmed dveh pripravljalnih tekem s Hrvaško. Druga bo na sporedu v soboto ob 19. uri. Za nastop poleg omenjene peterice kandidirajo še krilne rokometašice Maja Svetik, Petra Kramar in Živa Čopi, zunanje igralke Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko, Nina Zulič, Elizabeth Omoregie, Ana Gros, Dominika Mrmolja, krožna napadalka Aneja Beganović ter vratarke Branka Zec, Amra Pandžić ter Maja Vojnovič.

Od uvodne tekme na svetovnem prvenstvu v Španiji izbrano vrsto sicer loči le še osem dni. Na njej se bo v petek, 3. decembra, ob 20.30 v Granollersu po robu postavila Črnogorkam. Dva dni za tem ob 18. uri bo sledil obračun z olimpijskimi prvakinjami Francozinjami, na zadnjem preizkusu skupine A pa slovenske rokometašice v torek, 7. decembra, prav tako ob 18.00 čaka še dvoboj z aktualnimi afriškimi prvakinjami Angolkami. V drugi del tekmovanja bodo napredovale najboljše tri ekipe.