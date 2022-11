Adžić: To je šele začetek avanture s ciljem v Parizu

V nadaljevanju preberite:

»To je proces ustvarjanja velikega rezultata, ki se ne zgodi čez noč. Ne moreš preskočiti s 16. mesta do kolajn, to ni uspelo nikomur. Hrvaška ima denimo istega selektorja že deset let in je šele pred dvema letoma prišla do brona. Slovenija ima s to generacijo možnost, da zaigra na olimpijskih igrah. Če katera od igralk misli, da je konec sveta, mi je žal. Prebral sem v časopisu, da želi Branka Zec končati repezentančno kariero, vendar takšne stvari je bolje prespati. Če se mene vpraša, bi morale vse igralke ostati skupaj, čaka nas še veliko lepega,« si selektor slovenskih rokometašic Dragan Adžić obeta, da bo reprezentanca kompletna že 7. februarja, ko se bo naslednjič zbrala: »Uspeh je pot, tudi jaz ne morem preskočiti deset stopnic naenkrat, ampak pa dve pa še zmorem.«