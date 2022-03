Ana Gros se je odločila

Krim Mercator je pred bližnjim dvobojem s Ferencvarosem v EHF ligi prvakinj dobil veliko okrepitev. V vrste slovenskih šampionk se je vrnila kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros, ki je zaradi vojne v Ukrajini zapustila CSKA Moskvo.

Krim se bo v play-offu za četrtfinale 26. marca v dvorani Tivoli in 2. aprila v Budimpešti meril s Ferencvarosem. Zanj bo igrala tudi najboljša evropska strelka zadnjih let Grosova, ki je na Krimu tudi začela uspešno mednarodno kariero.

Ana Gros je najboljša slovenska rokometašica. FOTO: Jure Eržen

Velenjčanka je za Krim igrala v sezoni 2009/10, ko je prišla iz Olimpije, kasneje pa so bili njeni klubi Györ, Thüringer HC, Metz, Brest in CSKA. Njena vrnitev v domovino je odlična novica za selektorja Dragana Adžića, saj bo Slovenija novembra gostila evropsko prvenstvo in tako se bo levoroka ostrostrelka še bolje ujela s soigralkami.

Ana Gros je nova okrepitev Krima. FOTO: Uroš Hočevar

Grosova je podpisala pogodbo do konca sezone. »»Potem, ko se je zaradi tragičnega dogajanja v Ukrajini moja pot pri moskovskem CSKA, s katerim sem se razšla zelo korektno, končala, sem prejela precej ponudb klubov iz celotne Evrope. Sledila sem srcu in pozitivni energiji ter se odločila, da sprejmem ponudbo kluba, pri katerem sem pred dobrim desetletjem začela delati konkretne korake v svetu profesionalnega rokometa. Z dekleti se večinoma poznam od prej, smo v odličnih odnosih, z ekipo treniram že več kot teden dni. Zelo sem hvaležna klubskemu vodstvu za to, da so mi v zame zelo stresnih časih prišli nasproti in naredila bom vse za to, da z ljubljanskim klubom presenetimo Evropo. Pri odločitvi je imelo pomembno mesto tudi dejstvo, da bo Slovenija novembra gostila evropsko prvenstvo za rokometašice,« je povedala Grosova.

Navdušena je tudi direktorica Deja Ivanović. »Izjemno veseli smo, da se pred najbolj pomembnima tekmama sezone v RK Krim Mercator vrača Ana Gros, v kateri smo prav pri Krimu prepoznali njen razkošni talent ter jo postavili na evropski rokometni zemljevid. Ponosni smo, da smo izpolnili enega od glavnih strateških ciljev in v Ljubljani zares zbrali večino najboljših slovenskih igralk. Znova postajamo klub, ki se samozavestno in ambiciozno lahko po robu postavi vsaki ekipi iz Lige prvakinj. Komaj čakam, da se evropska sezona nadaljuje in da s skupnimi močmi dokažemo naš potencial.«