Avstrijci znova presenetili

Francoska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Nemčiji premagala Islandijo z 39:32 in je s šestimi točkami na vrhu lestvice v skupini 1. Dve točki manj imata Avstrija in Madžarska, prva je znova presenetila in igrala neodločeno z Nemčijo 22:22, druga pa je ugnala Hrvaško z 29:26.

Galskim petelinom gre za zdaj kot po maslu. V skupinskem delu so resda nepričakovano remizirali s Švicarji, a nato po zmagi nad Nemci v glavni del tekmovanja prenesli dve točki, v Kölnu pa imajo stoodstotni izkupiček. Najprej so premagali Hrvate, na sobotni prvi tekmi pa brez najmanjših težav še Islandce. Pri Francozih sta bila najbolj učinkovita Melvyn Richardson in Ludovic Fabregas, pri Islandcih Odinn Rikhardsson, Viggo Kristjansson in Ellidi Vidarsson, vsi so dosegli po šest zadetkov.

Madžari so na drugi tekmi v Lanxess Areni v Kölnu na kolena položili Hrvate. Pri Madžarih je blestel vratar Laslo Bartucz, ki je zbral 16 obramb. V napadu je bil najbolj učinkovit Imre Bence s sedmimi, pri Hrvatih pa Tin Lučin in Filip Glavaš, oba sta dosegla po pet zadetkov.

Šokirani Nemci

Na drugem sosedskem dvoboju v Kölnu so se Nemci šele v izdihljajih tekme izognili porazu proti Avstrijcem, ki jih izjemno uspešno vodi slovenski strokovnjak Aleš Pajovič. Avstrijci so v 50. minuti povedli z 22:18, v zadnjih desetih minutah pa niso dosegli gola. Gostitelji letošnjega zaključnega turnirja so izenačili slabo minuto pred koncem prek Christopha Steinerta, v razburljivi končnici pa so Avstrijci naredili tehnično napako, Nemcem pa je zmanjkalo časa za zmagoviti gol.

Pri Nemcih je bil najbolj učinkovit Juri Knorr s šestimi, pri Avstrijcih pa Mikola Bylik s petimi goli. Izkazala sta se tudi oba vratarja, Avstrijec Constantin Möstl je zbral 17, njegov sloviti nemški kolega Andreas Wolff pa 14 obramb.

V nedeljo bodo na sporedu tretje tekme v skupini 2. Tekma med Slovenijo in Nizozemsko se bo v Hamburgu pričela ob 15.30, med Švedsko in Portugalsko ob 18.00, med Norveško in Dansko pa ob 20.30. V vodstvu je Danska s šestimi točkami, Švedska in Portugalska jih imata po štiri, Norveška in Slovenija po dve, Nizozemska pa je brez njih.

V polfinale napredujeta obe najboljši reprezentanci iz skupine 1 in 2, tretjeuvrščeni pa se bosta pomerili za končno peto mesto. Vse najbolj prestižne tekme bodo med 26. in 28. januarjem v Kölnu.