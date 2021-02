Barcelona izvlekla celo kožo iz Zlatoroga

Celje Pivovarna Laško : Barcelona 29:32 (17:16) Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika Horaček in Novotny (Češka).

Celje: Vujović (14 obramb), Gaberšek; Mazej 3, Dragašević 4, Razgor 1, Marguč, Šarac 1, Grošelj 1, Poteko, Čepić, Kodrin 1, Horžen 1, Mlakar 4, Leban 1, Novak 7 (1), Načinović 5; Barcelona: Møller (9 obramb), Jordi (2); Soirhando 2, Dolenec 2 (2), Ariño 1, Janc 2, N'Guessan 2, Petrus, Diocou 3, Mem, Cindrić 2, Garcia Pascual 1, Parera Ibanez, Makuc 5, Langaro 5, Frade 7; sedemmetrovke: Celje 1 (1), Barcelona 2 (2); izključitve: Celje 10, Barcelona 4.

Matic Grošelj je dosegel en gol za Celje. FOTO: CPL

Makuc pokazal mojstrstvo

Tomaž Ocvirk je bil blizu veliki senzaciji. FOTO: Damir Krajac/Cropix

Malo je zmanjkalo za prvovrstno senzacijo v ligi prvakov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so proti Barceloni vodili za tri gole, dobili polčas, imeli štiri minute pred koncem napad za vodstvo, na koncu pa je kakovost devetkratnih evropskih prvakov nagnila jeziček na tehtnici na stran Kataloncev, ki ostajajo neporaženi v elitnem tekmovanju.Celjanom kljub devetemu porazu na 12 tekmah čestitke za odpor. Kadar so motivirani in nimajo pritiska, se znajo postaviti po robu tudi najboljšim. Če bi bil Zlatorog poln, bi decibeli ogrožali stekla in bobniče. Morda bi navijači dali fantom dali dovolj energije za popoln podvig. Tako pa so se v zadnjih minutah igralci Barcelone le izvlekli iz zagate in si zagotovili 1. mesto v skupini B.V ekipi, ki je odlično pripravil fante za spopad z gigantom, je v prvem polčasu blestel, njegov peti gol od sedmih je v 24. minuti prinesel vodstvo s 14:11. V drugem je bil sijajen vratar, ki je Celjane po delnem izidu 0:5 na začetku drugega polčasa vrnil med žive.je dobro zamenjal poškodovanegain v 25. minuti izenačil na 29:29, Celjani so imeli po novi obrambi Vujovića napad za vodstvo, a je dotlej odlični 18-letnistoril začetniško napako, nakar so gostje tekmo sklenili s tremi zadetki.Barcelona je morda začela v tretji prestavi, ampak se morala pošteno preznojiti za zmago. Manjkalo ji je nekaj glavnih adutov, so pa igrali vsi trije slovenski legionarjiin. Posebej slednji (strel 5:5) je pokazal, da je pravi biser celjske rokometne akademije.»Igrali smo zelo dobro, zlasti v prvem polčasu, v ključnih minutah smo storili nekaj neumnih napak v napadu. Sem pa ponosen na fante, ki kljub črnim minutam na začetku drugega polčasa niso vrgli puške v koruzo in so se borili do konca,« je bil s predstavo zadovoljen Ocvirk.