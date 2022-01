Baznik ni več devičnik, Slovenci kljub ročni zavori rezervirali Budimpešto

V nadaljevanju preberite:

»Prve tekme so vedno težke, zadovoljen sem z zmago, manj z igro, najbolj pomembno pa je, da imamo še veliko rezerv. Naloga je opravljena, a če želimo biti konkurenčni svetovnim prvakom, bodo morali nekateri igralci, ki so me presenetili v slabem smislu, spustiti ročno zavoro,« je razmišljal selektor slovenskih rokometašev Ljubomir Vranješ po tesni zmagi proti Severni Makedoniji na prvi tekmi evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem. Kaj je povedal igralec tekme Jože Baznik, kako resna je poškodba kapetana Jureta Dolenca?