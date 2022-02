Bobinac: Čas za mobilizacijo; Zorman: Ko pokliče Slovenija, ni dvoma

Kdo bo iz slovenskih rokometašev znal potegniti najboljše in znova vrniti kult reprezentance, če ne Uroš Zorman, ki je osvojil vse in zna igralcem povedati, kar jim gre, se je po polomu na nedavnem evropskem prvenstvu spraševal marsikateri poznavalec rokometne scene na Slovenskem. Podobno so razmišljali v predsedstvu Rokometne zveze Slovenije in danes rekorderja po številu nastopov za izbrano vrsto soglasno potrdili za 12. selektorja v samostojni Sloveniji.

»Ko pokliče slovenska reprezentanca, zame nikoli ni dvoma. Počaščen sem in vesel ponujene priložnosti. V kratkem se bom pogovoril z nekaterimi kandidati za strokovni štab,« je bil ob imenovanju ponosen Zorman, ki ima rekordnih 225 nastopov za Slovenijo in v svoji 18-letni reprezentančni karieri (2000-2018) na njej nima niti enega večjega madeža. Osvojil je srebrno kolajno na domačem EP 2004 ter dvakrat nastopil na olimpijskih igrah (2004, 2016).

Uroš Zorman je bil zaščitni znak Slovenije kar 18 let in eden najboljših rokometašev v Evropi. Zdaj bo svoje znanje in zmagovalno miselnost prenašal na naslednike. FOTO: AFP

Prvi izziv ga čaka zelo kmalu, sredi marca se bo Slovenija v kvalifikacijah za SP 2023 pomerila z Italijo, če bo uspešna, jo sredi aprila čaka precej višja srbska ovira. Nastop na mundialu, ki ga bosta gostili Švedska in Poljska pa je glavno sito za olimpijske kvalifikacije in Pariz 2024, kar je glavni cilj mandata 42-letnega Ljubljančana, ki živi v Novem mestu in deluje v Trebnjem kot trener Trima.

Uroš Zorman je postal 12. selektor rokometne reprezentance. Pogodbo z RZS je podpisal do poletja 2024 in OI v Parizu. Vsaj še to sezono naj bi bil tudi trener Trima iz Trebnjega.

»Časa ni veliko, zato se je potrebno čim hitreje začeti pripraviti na prihajajoče izzive. Zavedam se obveznosti na eni ter odgovornosti na drugi strani in dal bom vse od sebe, da se vrnemo med svetovno elito. Smo v zahtevnem položaju, a verjamem, da bomo s skupnimi močmi našli zmagovito pot,« je sporočil Zorman, ki je s tremi klubi (Celje PL, Ciudad Real, Kielce) štirikrat osvojil ligo prvakov.

Trenerskega poklica se je učil od Talanta Dušebajeva v Kielcah ter zadnjih dveh slovenskih selektorjev, Veselina Vujovića ter predhodnika Ljubomirja Vranješa. Tudi s Trimom mu gre dobro, lani je bil drugi v slovenski ligi, letos je resno v igri za naslov prvaka.

225 nastopov in 523 golov za Slovenijo je v 18 letih zvbral Uroš Zorman.

Kandidati za najbolj prestižno funkcijo v slovenskem rokometu so bili tudi Branko Tamše, bivši selektor Boris Denič in nekdanji odlični reprezentant Aleš Pajovič, predsedstvo pa se je po posvetovanju z ožjo strokovno skupino odločilo za Zormana. »Izbrali smo kandidata, ki bo najbolj povezal in mobiliziral reprezentanco,« je razložil predsednik RZS Franjo Bobinac, ki je v svojem 14-letnem delovanju na čelo izbrane vrste pred Zormanom imenoval Zvonimirja Serdarušića, Deniča, Vujovića in Vranješa.

Uroš Zorman želi Slovenijo vrniti v svetovni vrh. FOTO: Jure Eržen

Bobinac načrtuje še eno okrepitev

»Izbrali smo kandidata, ki ima bogate igralske izkušnje in se je v zadnjih letih kalil ob največjih trenerskih imenih evropskega rokometa ter ima zmagovalno mentaliteto. S strani predsedstva bosta on in njegov strokovni štab imela podporo in pogoje za dosego zastavljenih ciljev. Načrtujemo tudi, da bi v reprezentančno delo dodali nekoga od bivših vrhunskih reprezentantov, ki bo skrbel za koordinacijo med športnim in organizacijskim področjem delovanja reprezentance ter na ta način predstavljal most med ekipo in strokovnim štabom ter vodstvom zveze, pokrovitelji in mediji,« je še dodal pri mož zveze, ki naj bi jeseni končal svoje poslanstvo na Leskoškovi 9e ter se decembra potegoval za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije.

Zorman je podpisal pogodbo do konca OI v Parizu, še naprej oz. vsaj do konca sezone naj bi vodil Trimo, zanimivo bo videti, koga bo povabil v strokovni štab in kakšen bo njegov prvi seznam igralcev za tekmi z Italijo.