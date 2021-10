Boljši odpor Slovenk, ki so priznale premoč Norvežankam

Nina Zulić je dosegla dva gola. FOTO: Voranc Vogel

Slovenija : Norveška 21:26 (11:12) Dvorana Stožice, gledalcev 835, sodnika: E. Vitaku in A. Vitaku (Kosovo).

Slovenija: Vojnović, Pandžić; Omoregie 2, Černigoj 1, Žabjek, Stanko 1, Mrmolja, Ljepoja 2, Zulić 2, Varagić 5 (3), Fegic, Lazović 4, Svetik, Beganović, Gomilar Zickero 4 (2); Norveška: Pedersen, Granlund; Larsen 2, Enkerud, Hoeve 4, Högdahl 1, Bakkerud 1, Herrem 11 (5), Tomac, Aardahl 2, Naes Andersen 1, Nestaker 1, Johansen 1, Obaidli 2; sedemmetrovke: Slovenija 5 (5); Norveška 5 (5); izključitve: Slovenija 6; Norveška 4.

Barbara Lazović je imela v odsotnosti Ane Gros še večjo odgovornost. FOTO: Voranc Vogel

Branka Mijatović, pomočnica selektorja: »Želimo igrati agresivno v obrambi, kar pomeni, da ne prejemamo golov preko sredine obrambe. Dokler imamo sapo, hladno glavo in razmišljamo o tem, do takrat to še deluje, potem pa nekako pozabimo na dogovorjene naloge. Ti dve oktobrski tekmi smo želeli igrati proti kakovostnim tekmicam in videti, kje se nahajamo. Nekatere stvari so bile v naši igri v redu, na drugi tudi v daljšem časovnem obdobju kot v Skandinaviji. Do decembrskega svetovnega prvenstva in domačega evropskega prvenstva prihodnje leto, ki je tudi naš glavni cilj, nas loči še kar nekaj časa. Upam le, da igralke dogovorjenih principov do naslednjega zbora ne bodo pozabile, da bomo tedaj nadaljevali z nadgrajevanjem in ne, da se bomo vračali na začetek.«

Selektor ženske rokometne reprezentanceje po porazu za 12 golov v Oslu obljubljal bistveno boljši odpor deklet na povratni tekmi v Stožicah. Ni se zmotil, ampak poraza Slovenk z 21:26 proti Norveški v pokalu EHF ni videl. Zaradi družinskih razlogov je moral odpotovati domov v Črno goro.Slovenke so zlasti v prvem polčasu precej namučile evropske prvakinje. Vodile so celo za štiri gole, ampak med odmorom že zaostajale z 11:12. Tudi v nadaljevanju so se dobro borile pred okrog tisoč navijači, toda Skandinavke so v končnici pokazale moč. Pomočnica selektorja, ki je vodila tekmo, je pogrešala predvsem poškodovano kapetanko, najboljšo strelko.Norvežanke so pogrešale precej več zvezdnic. V Stožicah je igralo le pet istih rokometašic kot v četrtek. Slovenke so odlično začele dvoboj in po dveh minutah vodile s 3:0. Prednost je narasla na štiri gole v 13. minuti, ko je za 7:3 zadela. Gostje so nato strnile vrste in izenačile na 7:7, v tesnem nadaljevanju pa si nobena od izbranih vrst ni več priigrala več kot gola naskoka.Skandinavke so po dveh protinapadih danes neustavljive krilne igralkena začetku drugega dela hitro povedle za tri gole (14:11). Slovenke so se približale na gol zaostanka (14:15), nato pa so Norvežanke spet pobegnile in povedle z 20:16. Do zaostanka z 18:20 so domačinke še ostale blizu, nato pa so s tremi zaporednimi goli gostje odločile dvoboj in ga mirno pripeljale do konca.Varagićeva je bila najboljša strelka v slovenski izbrani vrsti, dosegla je pet golov, po štiri pa sta dodali šein. Prvega zadetka za reprezentanco se je veselila. Izkušena Herremova je bila pri Norvežankah nerešljiva uganka za slovensko obrambo z 11 goli.Mednarodni pokal EHF sicer poteka v času kvalifikacijskih ciklov za nastop na evropskem prvenstvu. V njem nastopajo vse tri gostiteljice EP prihodnje leto v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori ter evropske prvakinje z Norveške, ki so si že zagotovile nastop na zaključnem turnirju.Slovenija se bo naslednjič v pokalu EHF merila na začetku marca prihodnje leto proti Severni Makedoniji, decembra letos pa jo čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Španiji. V skupinskem delu bodo tekmice Črnogorke, Angolke in Francozinje.