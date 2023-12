Borbene Slovenke kljub prvemu porazu dvignjenih glav v Trondheim

Eno boljših predstav, odkar jih vodi selektor Dragan Adžić, so prikazale slovenske rokometašice, s povratnico Ano Gros so se pogumno spustile v odprt boj s Francijo za prvo mesto v skupini D svetovnega prvenstva, toda olimpijske prvakinje so bile premočne in zmagale z 31:27 (17:15; statistika ).

Tjaša Stanko: »Zelo sem ponosna na nas, nimamo si česa očitati, pokazali smo, da lahko pariramo veliki Franciji. Res je, da nismo osvojili dveh točk, ampak jaz sem ponosna na vso ekipo. Gremo v Trondheim, gremo naprej.«

Slovenke so se borile kot levinje, imele sredi drugega polčasa aktiven izid (22:24), a doživele prvi poraz na mundialu. Vseeno se ponosno iz Stavangerja selijo v Trondheim, kjer jih v sredo čaka prva tekma glavnega dela proti Koreji.

Dekleta so pokazala močan značaj in ostajajo v igri za olimpijske kvalifikacije. Prejele so sicer preveč golov iz nasprotnih napadov, najbolj učinkoviti pa sta bili Tjaša Stanko s sedmimi in kapetanka Grosova s petimi goli.

Dragan Adžić: »Odlična tekma, olimpijski prvak je bil danes boljši za štiri gole. Počasi zmanjšujemo razliko glede na prejšnje tri tekme. V nekaterih trenutkih bi lahko odigralo boljše. Veseli smo vrnitve Ane Gros, zadovoljni z vsemi igralkami. To je bila vrhunska tekma, zelo dragocena za nas.«

Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja med 6. in 10. decembrom v Trondheimu pomerila z Južno Korejo, Norveško in Avstrijo. Drugi del bo začela z dvema točkama, tako kot Avstrija. Norveška in Francija prenašata štiri točke, Angola in Južna Koreje pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine II.

Slovenke bodo v Trondheimu skušale zbrati čim več točk in si tako zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za OI v Parizu. Vsi trije kvalifikacijski turnirji bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto.

Ana Gros: »Borile smo se od prve do zadnje minute, dale vse iz sebe. Na začetku smo izgubile preveč žog in Francozinje so dosegale lahke gole in imele takoj razliko. Skušale smo se vračati, ampak nismo našle pravih rešitev. Kar je, je. Ponosna sem na ekipo, nimamo si česa očitati. Gremo naprej tekmo po tekmo, še vedno obstaja upanje na četrtfinale.«

Slovenija: Francija 27:31 (15:17) DNB Arena, gledalcev 883, sodnika Alvarez in Bustamante (Španija).

Slovenija: Pandžić (10 obramb), Vojnović (0); Klemenčič 1, Novak, Gros 5 (2), Marković, Spreitzer, Stanko 7, A. Abina 2, Mavsar 2, Ljepoja 3, Varagić 3, Lazović 2, Svetik 2, Hrvatin, E. Abina; Francija: Sako (9 obramb), Glauser (3); Nocandy 2, Toublanc 4 (3), Valentini 5, C. Lassource 2, Zaadi Deuna 1, Sercien-Ugolin 1, Kanor 1, Horaček 4 (2), D. Lassource, Foppa 3, Nze Minko 1, Granier 1, Bouktit, Grandveau 6; sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Francija 6 (5); izključitve: Slovenija 10, Francija 2.