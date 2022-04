Brez orjaka nad Srbe

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v nedeljo zbrala v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah in začela priprave za odločilni kvalifikacijski tekmi s Srbijo za nastop na svetovnem prvenstvu 2023. Na sredini tekmi v Celju in sobotni v Kragujevcu bo zavoljo poškodbe stegenske mišice manjkal Blaž Blagotinšek.

Selektor Uroš Zorman je zaradi poškodbe kolena že pred časom ostal brez desnega zunanjega Matica Grošlja, ki ga je zamenjal 20-letni Tadej Kljun. Poškodovani vratar Klemen Ferlin je prispel v zreško bazo, kjer bo z zdravniško službo skušal sanirati zatečeno koleno in stisniti zobe za dvoboja v izredno pomembnem tednu za slovenski rokomet.

Tik pred zborom je Zormana doletela še ena slaba novica. Zaradi poškodbe stegenske mišice reprezentanci proti Srbom ne bo mogel pomagati obrambni specialist in steber slovenske obrambe ter visoki krožni napadalec Blagotinšek. Njegov izostanek bosta v največji možni meri skušala nadomestiti Matic Suholežnik in Miha Žvižej.

»Po poškodbi Blagotinška je bilo logično, da bo treba vpoklicati dodatnega krožnega napadalca. Odločili smo se, da v Zreče povabimo Suholežnika in Žvižeja ter preverimo, kako se bosta znašla v našem sistemu,« je o zadnjih kadrovskih spremembah za spletno stran Rokometne zveze Slovenije dejal selektor Zorman.

Na nedeljskem zboru reprezentanca pod njegovim vodstvom še ni bila v polni postavi, saj so mnogi rokometaši še imeli klubske obveznosti oziroma so bili na poti v domovino. Ekipa se bo v celoti sestala do današnjega večernega treninga.

»Čaka nas odločilen teden, ki bo dal tudi odgovor na to, kako bo reprezentanca delovala v prihodnosti. Ni druge, kot da se na dvoboja pripravimo po najboljših močeh. Na tekmah bo treba pokazati kar največ borbenosti in želje. Vidim, da gredo vstopnice dobro v prodajo. S pomočjo energije s tribun bomo skušali v Celju narediti dober rezultat. Nato nas čaka še povratna tekma in na koncu želimo iz tega dvoboja kot zmagovalci priti mi,« je pred pomembnim reprezentančnim tednom dejal Zorman.

»Zagotovo nam ne bo lahko. Tekmec je izredno zahteven in kakovosten. Mi morda trenutno nismo v najbolj rožnati situaciji, če pogledamo kako reprezentanca funkcionira. A tudi na akciji proti Italiji je bilo iz dneva v dan boljše. Verjamem, da bomo v tem tednu nadaljevali začeto delo in da bo na koncu vse tako kot mora,« je dodal Zorman.

Za Uroša Zormana bodo Srbi prvi zahtevnejši tekmeci na selektorskem stolčku. FOTO: Picasa

Na njegovem seznamu za tekmi proti Srbom so vratarji Klemen Ferlin, Jože Baznik, Urh Kastelic in Miljan Vujović, krilni rokometaši Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Blaž Janc in Gašper Marguč, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Domen Makuc, Staš Skube, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec in Tadej Kljun ter krožni napadalci Matej Gaber, Miha Kavčič, Matic Suholežnik in Miha Žvižej.

»Na tekmi s Srbijo se želimo dobro pripraviti ter se preko nje uvrstiti na svetovno prvenstvo. Zavedamo se, da nas čaka vse prej kot lahka naloga. Zagotovo nam bo izredno prav prišla podpora s tribun, zato si želim, da bi bile tribune dvorane Zlatorog čim bolj polne. Na nas bo, da nato prikažemo čim boljšo igro ter si že pred povratno tekmo priigrati čim bolj ugodno izhodišče,« pravi krilni igralec Gašper Marguč.

Za prvo tekmo v celjski dvorani Zlatorog, ki se bo v sredo pričela ob 20. uri, je bilo doslej prodanih več kot 2000 vstopnic.

Slovenija je v kvalifikacijskem ciklusu najprej izločila Italijo, v tem tednu jo čakata dve tekmi s Srbijo. V primeru zmage se bo uvrstila na zaključni turnir, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.