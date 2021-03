Celjane v osmini finala lige prvakov čaka velikanski izziv

Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo v osmini finala evropske lige prvakov pomerili z razvpito ekipo PSG. Francoska zasedba je po današnji zmagi nemškega Flensburg-Handewitta na Poljskem z 31:28 (19:17) osvojila drugo mesto v skupini A. Prva tekma bo 31. marca ali 1. aprila v Celju, povratna pa 7. ali 8. aprila v Parizu.

Znani so vsi pari osmine finala

Celjska zasedba je v skupini B osvojila sedmo mesto. Na 14 tekmah je dvakrat premagala Zagreb in po enkrat Nantes in Aalborg, po dvakrat klonila proti Barceloni, Veszpremu, Kielu in Motorju iz Zaporožja, po enkrat pa proti Nantesu in Aalborgu. Drugi pari osmine finala lige prvakov so Zagreb - Flensburg-Handewitt, Elverum - Barcelona, Vardar Skopje - Veszprem, Nantes - Kielce, Motor Zaporožje - Meškov Brest, Porto - Kiel in Pick Szeged - Aalborg.

